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El Papa León XIV llegó a Perú tras su visita a la Argentina y comenzó la última etapa de su gira sudamericana

El pontífice aterrizó en Lima en un avión de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Ezeiza. Permanecerá seis días en territorio peruano, donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de llegar al Vaticano.

11 de noviembre 2026 · 19:02hs
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El Papa León XIV llegó a Perú tras su visita a la Argentina y comenzó la última etapa de su gira sudamericana

El Papa León XIV llegó este miércoles a Perú procedente de la Argentina, donde permaneció durante cuatro días en el marco de su gira apostólica por Sudamérica. El pontífice arribó a Lima a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas que había despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza y comenzó así la última etapa de un viaje que también incluyó una visita a Uruguay.

La llegada del jefe de la Iglesia Católica se efectúo a las 17.10, hora peruana (19.10 de la Argentina), en el Grupo Aéreo N° 8 de la Base Aérea del Callao, junto al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Allí se organizó una ceremonia oficial de bienvenida con la participación de autoridades nacionales, representantes de la Iglesia peruana y miembros del cuerpo diplomático.

El traslado desde Buenos Aires se realizó en un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, correspondiente al vuelo AR1096, que partió de Ezeiza alrededor de las 14. La aeronave recorrió aproximadamente 3.100 kilómetros para trasladar al pontífice hasta la capital peruana.

La visita a Perú tiene un significado especial para León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost. Aunque nació en Estados Unidos, vivió durante años en Perú y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano y convertirse en Papa en mayo de 2025.

La primera jornada del Papa en Lima

Tras su arribo al Callao, el pontífice tiene previsto dirigirse al centro de Lima, donde lo esperan distintas actividades oficiales y religiosas.

El recorrido contempla un primer tramo en un vehículo cerrado por las avenidas Elmer Faucett, La Marina y Brasil, hasta llegar a la Basílica María Auxiliadora. En ese punto abordará el papamóvil para continuar su trayecto por las calles de la capital y saludar a los fieles que se congreguen a su paso.

La agenda incluye una recepción en el Palacio de Gobierno, donde está previsto que mantenga un encuentro con la presidenta peruana, Keiko Fujimori. Posteriormente participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de San Borja.

Una visita de seis días con regreso a Chiclayo

La estadía de León XIV en Perú se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre otros destinos.

Uno de los momentos más esperados será su regreso a Chiclayo, la ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años y mantiene un fuerte vínculo con la comunidad religiosa. Allí tiene previsto encabezar una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y participar de distintos encuentros pastorales.

La agenda también contempla una visita a Cusco, donde encabezará actividades religiosas en el parque arqueológico de Saqsaywaman, y a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de comunidades amazónicas.

El lunes 16, el Papa presidirá una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de emprender el regreso a Roma y dar por finalizada su gira sudamericana.

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