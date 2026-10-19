Alvear marcó su presencia en "Urbanística 2026", la cumbre sobre el futuro urbano y metropolitano de la región

La participación del municipio tuvo la voluntad de integrar activamente a la ciudad en la toma de decisiones y consensos metropolitanos

A nivel local, la gestión municipal de Alvear viene impulsando un modelo integral que conecta la infraestructura urbana con la actividad productiva y el bienestar de la comunidad.

El miércoles último, la región vivió una jornada clave para el planeamiento estratégico y el desarrollo metropolitano con la realización del encuentro “Urbanística 2026: La ciudad que queremos para 2050” . El evento, organizado por el Foro de la Vivienda Rosario, tuvo lugar en el Salón Manuel Belgrano de la Bolsa de Comercio de Rosario, congregando a más de 1.200 participantes entre autoridades, empresarios, especialistas en urbanismo, académicos y representantes de la sociedad civil.

La ciudad de Alvear estuvo activamente representada en este encuentro. Durante la intensa jornada, se desarrollaron conferencias magistrales, cinco paneles temáticos y múltiples espacios de debate centrados en articular una visión compartida de largo plazo para el crecimiento sostenible de Rosario y su área metropolitana de cara a las próximas décadas.

Entre los asistentes y disertantes de renombre internacional, se destacó la participación especial de Alfonso Vegara, arquitecto, economista, sociólogo y presidente honorario de la Fundación Metrópoli (España); junto a Thomaz Ramalho, director de Planificación del Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC, Brasil).

La actividad también contó con la concurrencia de referentes destacados de instituciones sectoriales y empresariales, tales como Gabriela Ortiz de Urbani (presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe Sede Rosario - COCIR); Ángel Seggiaro (vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda - AEV); Javier Abiad (presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario - CIR); Martín Weller (presidente de la Cámara de Urbanizadores y Desarrolladores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe - CUPS) y Gustavo Micheletti (representante de la Cámara Argentina de la Construcción - CAMARCO), además de la presentación del CEO del Mercado Argentino de Valores, Fernando Luciani.

El temario de la cumbre abordó cinco ejes estructurantes: el ordenamiento territorial y la legislación intermunicipal; la gestión ambiental, resiliencia y creación de espacios verdes; la movilidad sostenible e infraestructura de transporte; el acceso al suelo y la vivienda; y la innovación tecnológica orientada a la infraestructura crítica y catastro inteligente.

La integración de Alvear

En ese marco, la participación del gobierno municipal de Alvear reafirmó la voluntad de integrar activamente a la localidad en la toma de decisiones y consensos metropolitanos. La presencia en esta cumbre responde a la necesidad de formar parte de los espacios donde se intercambian ideas y experiencias sobre cómo construir ciudades modernas que articulen de manera equilibrada el crecimiento urbano, la producción y la calidad de vida de sus habitantes.

A nivel local, la gestión municipal viene impulsando un modelo integral que conecta la infraestructura urbana con la actividad productiva y el bienestar de la comunidad. Se trata de una visión estratégica que busca afianzar una ciudad con fuerte identidad productiva, preparada para generar empleo, atraer nuevas inversiones y ofrecer mejores condiciones cotidianas para vivir, trabajar y desarrollarse.

El Intendente de la localidad, Carlos Pighin, remarcó tras la jornada: “Es sumamente importante para nosotros participar de este lugar y tratar temas como el desarrollo territorial, que es primordial para la gestión de nuestra ciudad, sumando ejes clave como el medio ambiente y la circulación sustentable, que son prioridades que hoy en día estamos abordando y ejecutando cotidianamente. Estamos muy contentos de estar acá, porque este es exactamente el lugar en donde Alvear tiene que estar presente para incidir en el futuro de la región”.

Compromiso hacia el futuro

La jornada concluyó con la lectura de la Declaración Urbanística 2026, un documento síntesis de compromisos compartidos que sienta las bases de un diálogo continuo entre el sector público, el sector privado y el ámbito académico para construir una región equilibrada, sustentable e integrada.

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