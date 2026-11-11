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Entregaron en Venado Tuerto 34 lotes a familias beneficiarias del programa Nuestro Terreno

El gobierno municipal concretó la entrega de terrenos fiscales vendidos a precios inferiores a los del mercado inmobiliario y con financiación en cuotas

11 de noviembre 2026 · 10:19hs
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El desarrollo del sector continuará con la apertura de calles y la incorporación de nuevos terrenos.Otros 14 lotes del área forman parte de las próximas entregas.

El desarrollo del sector continuará con la apertura de calles y la incorporación de nuevos terrenos.Otros 14 lotes del área forman parte de las próximas entregas.
Entregaron en Venado Tuerto 34 lotes a familias beneficiarias del programa Nuestro Terreno

En un nuevo paso hacia la concreción del "sueño de la casa propia", la municipalidad de Venado Tuerto completó la entrega de 34 lotes a las familias beneficiarias del programa Nuestro Terreno. Este plan permite la venta de los terrenos municipales a un precio inferior al que registra el mercado inmobiliario y que los vecinos puedan realizar su pago en cuotas.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Leonel Chiarella, acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia y funcionarios del equipo municipal.

Familias felices

La entrega representa un nuevo paso para las 34 familias beneficiarias, que previamente participaron del sorteo, firmaron los boletos de compraventa y cumplieron con los requisitos establecidos para tomar posesión de sus terrenos. A partir de esta instancia, los adjudicatarios podrán comenzar a proyectar la construcción de sus viviendas en un sector de la ciudad donde otros beneficiarios de ediciones anteriores del programa ya están construyendo sus hogares.

Durante el encuentro, Chiarella compartió la importancia que tiene esta instancia para quienes vienen realizando un esfuerzo económico con el objetivo de acceder a la casa propia. “Creo que hay momentos en la vida en los cuales quedan guardados para siempre y estos son el ejemplo. Por lo menos para nosotros, a mí como intendente y a todo el equipo de gobierno, son muy importantes”, expresó.

El mandatario recordó el recorrido que realizaron los beneficiarios desde el momento de la inscripción hasta la entrega efectiva de los terrenos. “Todo comienza con un clic. Cada uno de ustedes se inscribió, apretó el clic y mandó la inscripción a través de la página web del municipio. Después ese clic se transforma en la bolilla, luego en un papel cuando firman el boleto de compraventa, y hoy todo eso se transforma en la tierra donde cada uno va a poder construir su hogar, su casa para ustedes y para toda su familia”, señaló.

El esfuerzo para acceder a los lotes

En ese sentido, remarcó el esfuerzo que implica para muchas familias afrontar las cuotas del terreno, sostener un alquiler y comenzar a planificar la construcción de una vivienda. “Para nosotros poder generar esa oportunidad es de lo más lindo y de lo más importante que podemos hacer. Sabemos el esfuerzo que implica durante un tiempo pagar la cuota, pagar el alquiler y empezar con la construcción de la casa. Por eso, poder acompañarlos en este proceso es realmente muy importante”, sostuvo.

Chiarella explicó que uno de los aspectos centrales del programa es su sistema de financiamiento, que permite ofrecer terrenos a valores considerablemente menores que los del mercado. “Si ustedes tuvieran que comprar este terreno en el mercado inmobiliario, les saldría el doble. Acá sale la mitad y financiado en cuotas para que pueda ser accesible. Con ese dinero, con lo que se recauda de los sorteos anteriores, compramos nuevos terrenos y así el programa sigue generando oportunidades para otras familias”, detalló.

Además, informó que el municipio dispone de tres modelos de planos de viviendas, de uno y dos dormitorios, que los beneficiarios pueden solicitar para facilitar el inicio de las construcciones y reducir los costos de elaboración de los proyectos.

Venado Tuerto seguirá con el programa

El intendente recordó que el programa continuará con una sexta edición, cuyas inscripciones estarán abiertas del 1° al 31 de diciembre, y que contemplará el sorteo de otros 100 terrenos municipales ubicados en los barrios El Cruce, Cayetano Silva e Iturbide.

“Esto es una rueda que empezó a girar con el primer sorteo y que sigue generando oportunidades para muchas familias más. Cuando hagamos el próximo sorteo, ya van a ser más de 600 familias que pudieron acceder al terreno para construir su casa”, indicó.

Antes de finalizar, Chiarella invitó a los beneficiarios a disfrutar del momento y reafirmó el acompañamiento municipal durante las próximas etapas. “Seguramente es el comienzo de un sueño para cada uno de ustedes, de poder tener la casa propia, de empezar a levantar ladrillo por ladrillo lo que va a ser su casa. No hay nada más lindo que poder construir el hogar donde se desarrolla la familia”, manifestó.

A su turno, el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, valoró la entrega de los 34 terrenos y el esfuerzo de las familias beneficiarias. “Sabemos lo que significa para una familia tener su propio terreno. Muchos vienen trabajando, ahorrando y haciendo un esfuerzo enorme para llegar a este momento. Por eso, cada entrega nos genera una alegría muy grande, porque estamos hablando de vecinos que ahora tienen la posibilidad de empezar a construir su casa y proyectar su futuro en Venado Tuerto”, expresó.

En esta línea, Pellegrini remarcó la importancia de darle continuidad a una política municipal que permite ampliar el acceso a la tierra. “Lo importante de Nuestro Terreno es que no se trata de una entrega aislada, sino de un programa que continúa y que permite que cada vez más familias tengan esta oportunidad. Hay una decisión del Gobierno de Venado Tuerto de acompañar a quienes trabajan y se esfuerzan para tener su casa propia. Y cuando uno ve que donde antes había terrenos vacíos ahora hay familias construyendo sus viviendas, entiende lo que significa sostener este programa en el tiempo”, sostuvo.

Las obras realizadas para concretar la entrega

Por su parte, el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, brindó detalles sobre los trabajos que debieron completarse antes de concretar la entrega. El funcionario señaló que el desarrollo del sector continuará con la apertura de calles y la incorporación de nuevos terrenos. En ese marco, indicó que otros 14 lotes del área forman parte de las próximas entregas y que las nuevas parcelas tendrán frente sobre calle Bondad, en una zona donde ya existen beneficiarios de ediciones anteriores que comenzaron a construir sus viviendas.

De Mattia hizo especial hincapié en el funcionamiento del Fondo Municipal de Tierra, que permite reinvertir los recursos provenientes del pago de las cuotas en la adquisición de nuevos inmuebles destinados a futuros sorteos: “Queremos agradecerles por la confianza en el programa, porque las cuotas que ustedes van pagando mes a mes están aplicadas en el Fondo Municipal de Tierra y en la compra de nuevos lotes para nuevos sorteos. Son fondos que se reutilizan para que el programa continúe”, afirmó.

Finalmente, De Mattia agradeció la confianza de las familias y reafirmó el acompañamiento del municipio en esta nueva etapa, en la que cada beneficiario podrá comenzar a proyectar la construcción de su vivienda.

“Queremos agradecerles por la confianza en el programa, porque obviamente las cuotas que ustedes van pagando mes a mes están aplicadas en el Fondo Municipal de Tierra y en la compra de nuevos lotes para nuevos sorteos. Son fondos que se reutilizan para que el programa continúe. Desde la Dirección de Tierra estamos siempre a disposición, cualquier problema que tengan se ponen en contacto con nosotros y tratamos de darles una mano, solucionarlo, felicitarlos y desearles mucha suerte en el nuevo hogar que construyan de acá en adelante”, concluyó.

>>Leer más: Avanza la construcción de 52 viviendas en Venado Tuerto

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