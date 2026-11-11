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El departamento General López vivió un fin de semana con diversas actividades en varias localidades

La senadora provincial Leticia Di Gregorio acompañó a vecinos e instituciones en una recorrida por Venado Tuerto, San Gregorio, Christophersen, Labordeboy, Murphy y Diego de Alvear

11 de noviembre 2026 · 09:00hs
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Al realizar un balance de las actividades

Al realizar un balance de las actividades, Di Gregorio puso el acento en la importancia de recorrer las localidades, escuchar a sus instituciones y acompañar los proyectos que se desarrollan en cada comunidad.
El departamento General López vivió un fin de semana con diversas actividades en varias localidades

La senadora provincial Leticia Di Gregorio desarrolló una nueva recorrida por el departamento General López, con actividades en San Gregorio, Christophersen, Labordeboy, Murphy y Diego de Alvear, donde visitó instituciones educativas, clubes, espacios culturales y familias que accedieron a sus nuevas viviendas. Durante las jornadas, la legisladora mantuvo encuentros con autoridades locales, directivos y vecinos, acompañó proyectos y participó de celebraciones que forman parte de la vida de cada comunidad.

La agenda comenzó el viernes en San Gregorio, donde Di Gregorio visitó la Escuela N° 317 “Carlos Sylvestre Begnis”. Allí conversó con sus directivos y recorrió los trabajos de ampliación del taller, una obra que se ejecuta con fondos del Ministerio de Educación de Santa Fe y que permitirá mejorar los espacios destinados a las actividades educativas.

En la misma localidad, la senadora estuvo en el Jardín de Infantes N° 251, donde dialogó con su directora sobre las necesidades de la institución e hizo entrega de un aporte destinado a una obra de cobertura del patio, con el objetivo de mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades de los niños.

La recorrida continuó en la Academia Danzarte, donde compartió un encuentro con sus integrantes para conocer las próximas presentaciones y actividades previstas. En esta oportunidad, colaboró con un aporte económico para ayudar a afrontar los gastos de traslado que demandan los viajes de la academia.

También visitó el Club Ancalú, donde mantuvo una reunión con integrantes de la comisión directiva para conversar sobre los proyectos de la institución. Entre ellos, se encuentran por iniciar la renovación de la iluminación de la cancha principal, una mejora que se realizará con aportes del Gobierno de Santa Fe.

Encuentro con familias

La segunda parada fue Christophersen, donde Di Gregorio, junto al presidente comunal, Javier Martinez, visitó a familias que ya habitan en las nuevas viviendas construidas a través del Gobierno provincial.

Durante el encuentro, la senadora conversó con los vecinos sobre esta nueva etapa y les entregó un presente como gesto de acompañamiento en un momento importante para cada familia.

La legisladora remarcó la importancia de que las políticas habitacionales lleguen a las localidades del interior, permitiendo que más familias puedan acceder a una vivienda y desarrollar sus proyectos de vida en sus comunidades.

Fin de semana de cultura e identidad

La jornada del viernes continuó en Labordeboy, donde la senadora participó de la décima edición de “Alrededor de la Mesa”, una propuesta organizada por el Museo Regional León Laborde-Boy y el gobierno local, encabezado por Augustín Romegialli.

La actividad reunió a vecinos y participantes en torno a una iniciativa que recupera tradiciones, historias y costumbres de la localidad.

En reconocimiento a su trayectoria y al trabajo de sus organizadores, la Cámara de Senadores de Santa Fe declaró de interés la décima edición del encuentro, acompañando una propuesta que forma parte de la identidad cultural de Labordeboy.

Actividades en Venado Tuerto

El sábado por la noche, Di Gregorio participó de la propuesta “Cata de Vinos y Símbolos”, organizada por la Asociación de Trabajo de Acción Filantrópica de Venado Tuerto. La actividad reunió cultura, sabores y simbología en una experiencia que, además, tuvo un fin benéfico, vinculando el encuentro y el disfrute con la solidaridad.

En ese marco, la senadora hizo entrega de la declaratoria de interés de la Cámara de Senadores de Santa Fe, en reconocimiento a esta iniciativa y al trabajo de la institución organizadora.

Tradición y gastronomía

La agenda siguió el domingo en Murphy, donde Di Gregorio participó de los festejos por el Día de la Tradición, organizados por el Centro Tradicionalista “El Relincho”, que celebra sus 30 años de trayectoria.

Junto al presidente comunal Ezequiel Rodríguez, la senadora compartió la celebración con los integrantes de la institución e hizo entrega de un presente por su aniversario, en reconocimiento al trabajo que realizan para mantener vivas las costumbres y expresiones tradicionales.

Posteriormente, en Diego de Alvear, acompañó junto al presidente comunal Pablo Sosa en la octava edición de la Fiesta de los Sabores al Disco, una propuesta que reúne gastronomía, instituciones y vecinos, y que se ha convertido en una actividad de encuentro para la comunidad.

Agenda de trabajo

Al realizar un balance de las actividades, Di Gregorio puso el acento en la importancia de recorrer las localidades, escuchar a sus instituciones y acompañar los proyectos que se desarrollan en cada comunidad.

La senadora sostuvo que el trabajo conjunto con el Gobierno de Santa Fe, las autoridades locales y las instituciones permite dar respuestas a distintas necesidades, desde obras educativas y mejoras en clubes hasta iniciativas culturales y soluciones habitacionales.

“Cada localidad tiene sus proyectos, sus instituciones y su gente trabajando para salir adelante. Para nosotros es fundamental estar cerca, escuchar lo que necesitan y acompañar con respuestas concretas. Hay mucho esfuerzo en cada escuela, en cada club y en cada institución, y nuestro compromiso es seguir recorriendo el departamento y trabajando junto a ellos para que puedan concretar sus objetivos”, expresó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

>>Leer más: General López suma 51 nuevas aulas a través de un programa provincial

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