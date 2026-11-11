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Cómo preparar licuado de banana y tres variantes para darle más sabor

Los licuados de frutas son los mejores aliados de los días calurosos. Como preparar una bebida tan refrescante como sabrosa

11 de noviembre 2026 · 18:23hs
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Licuado de banana

Licuado de banana, una de las mejores opciones para los días de calor

Con el calor, llega la necesidad de refrescarse constantemente. Así, las infusiones preferidas pasan a ser las frías, esas que se sirven con hielo y permiten recuperar la sensación de frescura. Y entre estas no pueden faltar los licuados, uno de los mejores compañeros del verano. Mucho menos, el famoso licuado de banana.

Los licuados son populares en todos lados. Cada uno elige su fruta favorita y tan solo debe mezclarla con agua o leche (animal o vegetal). Después se pueden sumar endulzantes o toppings, pero la base es sencilla y saludable.

Uno de los licuados más clásicos es el de banana. Tradicional, sabroso y espumoso, este licuado gusta a chicos y grandes, por lo que es una opción ideal para acompañar las tardes.

>>Leer más: Cómo hacer un budín de banana perfecto: receta fácil y trucos para mejorarlo

Cómo hacer un licuado de banana con leche clásico

Ingredientes

  • 2 bananas maduras.
  • 300 ml de leche entera.
  • Una cucharada de stevia o 2 de azúcar. (La cantidad de endulzante es a gusto).
  • 2 cubitos de hielo

Paso a paso

  1. Pelar y cortar las bananas en trozos pequeños.
  2. En el vaso de la licuadora colocar las bananas junto a la leche, el endulzante elegido (si se desea) y los cubitos de hielo.
  3. Triturar durante un minuto o hasta que los ingredientes queden integrados.
  4. Servir en vasos altos o copas.

>>Leer más: Panqueques de avena y banana: una receta saludable para el desayuno

Tres variantes de la receta clásica

A la receta anterior, se le pueden sumar ciertos ingredientes que cambian por completo el sabor del licuado de banana. La primera variante es el licuado de banana con chocolate, una opción ideal para los amantes de lo dulce. Básicamente, se deben sumar a la mezcla 2 cdas. de postre de cacao puro el polvo y, si se desea, también una pizca de canela.

Una opción más refrescante es la del licuado de banana con naranja. En este caso, a la mezcla se debe sumar una naranja sin cáscara, y, si se quiere, algunas cucharadas de yogurt natural para darle cremosidad.

Por último, también se puede preparar un licuado de banana con frutilla, otro de los clásicos licuados. Basta con sumar al menos 250 gramos de frutillas a la receta anterior, o la cantidad que se desee.

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