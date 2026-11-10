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Conectividad y producción: avanza la obra para mejorar las condiciones entre las rutas 66 y 49S

El consolidado de esta traza entre Landeta y Crispi representa un nuevo avance en materia de transitabilidad para el departamento San Martín

10 de noviembre 2026 · 18:59hs
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El nuevo ripio permitirá contar con caminos más seguros y transitables

El nuevo ripio permitirá contar con caminos más seguros y transitables, especialmente para quienes trabajan y producen en la zona.

Una obra de ripiado entre las localidades de Landeta y Crispi en el departamento San Martín mejorará la seguridad y conectividad entre las rutas provinciales N° 66 y N°49S. Se trata de una obra de ripio de casi 15 kilómetros, impulsada por el senador provincial Esteban Motta, el gobernador Maximiliano Pullaro y los presidentes comunales Oriana Granero y Marcelo Biderbost, que contará con una importante inversión del gobierno de la Provincia de Santa Fe.

La intervención se integra a un esquema de conectividad vial que busca vincular la ruta provincial 66 con la ruta provincial 49 S, consolidando un corredor productivo fundamental en la zona. De esta manera, desde Landeta se concretará una vía hacia la ruta 49S, vinculando no solo a Crispi, sino también a localidades como San Jorge, Las Petacas y Castelar.

Más conectividad

“Se conectará la Ruta 66 con la 49 S como un corredor productivo fundamental. Son obras que le cambian la vida a la gente”, destacó Motta.

El nuevo ripio permitirá contar con caminos más seguros y transitables, especialmente para quienes trabajan y producen en la zona. Más conectividad entre las localidades, mejores condiciones para el desarrollo productivo y mayor seguridad para toda la región.

>>Leer más: Octubre rosa: Se realizaron más de 300 mamografías gratuitas en el departamento San Martín

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