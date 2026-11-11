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Roldán y provincia intensifican la limpieza de canales y desagües

Las tareas se desarrollan en distintos sectores, con intervenciones sobre canales estructurales y trabajos complementarios de desobstrucción de cruces de agua para mejorar el escurrimiento

11 de noviembre 2026 · 07:00hs
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Estas intervenciones se suman a las tareas que ya se llevaron adelante sobre la ruta 9 y el Camino de los Vascos

Estas intervenciones se suman a las tareas que ya se llevaron adelante sobre la ruta 9 y el Camino de los Vascos, como parte de un plan de mantenimiento.
Roldán y provincia intensifican la limpieza de canales y desagües

La Municipalidad de Roldán, en conjunto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, continúa llevando adelante un operativo de limpieza y mantenimiento de desagües y canales estructurales, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad.

Actualmente, los trabajos se concentran en el canal de Camino de la Legua; en el canal interconector, que permite retirar parte del agua de los barrios Villa Flores, Tierra de Sueños y Punta Chacra; y en el sector de San Martín y Echagüe, donde se realiza la limpieza del canal paralelo a las vías ferroviarias.

Estas intervenciones se suman a las tareas que ya se llevaron adelante sobre la ruta 9 y el Camino de los Vascos, como parte de un plan de mantenimiento que abarca diferentes sectores del sistema de desagües de Roldán.

Limpieza de cruces

En paralelo, el municipio ejecuta trabajos de desobstrucción de cruces de agua en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la intervención realizada sobre la autopista, para facilitar la circulación del agua y evitar obstrucciones en los conductos.

El trabajo articulado entre el municipio y la provincia permite avanzar con intervenciones fundamentales para mejorar el funcionamiento del sistema hídrico y la capacidad de respuesta de la ciudad ante lluvias intensas.

>>Leer más: Avanzan las obras de reparación en la ruta A012 y destacan su impacto para la región

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