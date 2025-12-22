Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Luego de la reapertura de la terminal, el gobierno provincial apunta a una feria de Madrid para seguir ampliando la oferta de destinos

La reapertura del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) está lejos de ser el punto final dentro del plan de fortalecimiento la estación de Fisherton. Tras la confirmación de los vuelos directos a Madrid y Punta Cana, el gobierno de Santa Fe tiene otras dos plazas internacionales apuntadas para continuar potenciando la actividad.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , le confirmó este lunes a LT8 que hay negociaciones en curso con distintas aerolíneas para mejorar la conectividad con destinos latinoamericanos . "Son destinos buscados y atractivos", subrayó.

Parte de la gestión trascendió ni bien comenzó la remodelación de la pista y las obras de ampliación de la terminal en el límite con Funes. Luego de la finalización del proyecto, la agenda de enero de la provincia incluye la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid como una parada con nuevas oportunidades.

En primer lugar, Puccini mencionó la posibilidad de retomar los vuelos directos a Santiago de Chile . La primera compañía que mostró interés en ofrecer este servicio fue Jetsmart , una aerolínea low cost que ya tiene experiencia de operaciones en Rosario.

Embed - EL AEROPUERTO DE ROSARIO SUMA UNA CONEXIÓN AL CARIBE - GUSTAVO PUCCINI

La firma trabajó en la ciudad hasta octubre de 2021, a fines del segundo año desde la declaración de la pandemia de coronavirus. A diferencia de la nueva propuesta para viajar a la capital trasandina, en esa oportunidad se dedicó a recorrer la ruta hacia Neuquén, una plaza atada al desarrollo de inversiones en Vaca Muerta. En aquel momento también se ofrecieron servicios para llegar a otros destinos de cabotaje como Mendoza e Iguazú.

>> Leer más: Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Por otro lado, el funcionario señaló que la ronda de diálogo con las aerolíneas incluye la opción de vuelos directos a Paraguay. La conexión guaraní es una novedad sin antecedentes recientes en el mapa de viajes sin escalas en Aeroparque o Ezeiza.

El ministro santafesino destacó que el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas podrá recibir casi 5 millones de personas por año gracias a las recientes reformas. En esa línea destacó la necesidad de que "la provincia esté cada vez más conectada" y planteó: "Seguimos buscando destinos porque es lo que exige esta nueva infraestructura".

¿Cuántos vuelos internacionales hay en el aeropuerto de Rosario?

Tras el parate por las obras iniciadas en septiembre, el primer vuelo internacional que recibirá el aeropuerto llegará a la una de la mañana del martes 30 de diciembre. A partir de esa fecha, la terminal contará con 50 servicios semanales para llegar a siete ciudades extranjeras.

La oferta actual prácticamente triplica la cantidad de conexiones directas del año anterior, cuando había 17 vuelos directos. Hoy en día, Rosario cuenta con conexiones directas para llegar a tres países con los siguientes destinos: Panamá, Lima (Perú), Maceió, Cabo Frío, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis (Brasil).

A partir del segundo semestre se incorporarán los viajes directos a Punta Cana a partir de un acuerdo con Arajet, la línea de bandera de República Dominicana. Entre otros puntos, Puccini destacó que Rosario será la tercera ruta para la compañía, después de Buenos Aires y Rosario. Al respecto, añadió: "Tiene 13 aviones y casi todos nuevos, ha hecho volar a más de 3 millones de usuarios en Argentina". Además destacó la chances de conectarse con 13 países mediante escalas en el Caribe, incluyendo Estados Unidos.

El funcionario provincial aseguró que Fisherton "se va a reposicionar con toda esta infraestructura, pero también con la conectividad que se va logrando" a partir de las negociaciones y la remodelación en "tiempo récord". Como último paso del proyecto se refirió a la ampliación de la avenida Jorge Newbery: "Cuando finalice la obra, nos vamos a encontrar con otro aeropuerto que era realmente muy necesario para Rosario".