La Capital | La Ciudad | aeropuerto

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

JetSmart podría volver a despegar desde la ciudad y conectar con Santiago. Hay interés de la firma por la reapertura de la terminal, aunque lleva tiempo

6 de octubre 2025 · 14:44hs
El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (AIR) podría volver a conectar con Chile

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (AIR) podría volver a conectar con Chile

Dentro del plan de expansión del Aeropuerto de Internacional de Rosario (AIR) con remodelación total de su pista incluida, el gobierno provincial busca la llegada de nuevas aerolíneas que habiliten más destinos. Una de ellas es la low cost JetSmart con quien se negocia para que, entre otras rutas, conecte Rosario - Santiago de Chile.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó la semana pasada reuniones con distintas aerolíneas para poder ampliar la oferta de destinos para el remodelado aeropuerto que está en plena obra de refacción. Una de elas fue con la firma sudamericana de ultra bajo costo, fundada por Indigo Partners.

Vale recordar que el gobierno provincial se hizo cargo de la remodelación total de la pista luego de que Nación se corriera de la inversión. El aeropuerto está cerrado desde mediados de septiembre hasta fin de año cuando se proyecta la reapertura.

Aeropuerto de Rosario levanta vuelo

Por eso la estrategia es moverse de antemano para que cuando el aeropuerto empiece a recibir aviones, la oferta sea mayor. Desde el gobierno provincial sostuvieron que “JetSmart está interesada” en volver al aeropuerto donde tuvo sus últimas operaciones como destino Neuquén de julio a octubre de 2021. También tuvieron como destino Mendoza e Iguazú. Claro que las negociaciones no son simples y llevan tiempo.

avion-jetsmart-oficial.jpg
El Aeropuerto de Rosario puede volver a despegar con destino a Chile

El Aeropuerto de Rosario puede volver a despegar con destino a Chile

Justamente, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Puccini firmó un convenio con la aerolínea World2Fly, del grupo Iberostar, para concretar por primera vez la conexión directa entre el aeropuerto de Rosario y Madrid.

Será la primera vez en la historia que la terminal área local cuente con un vuelo directo a Europa, convirtiéndose así en la tercera ciudad argentina en alcanzar este nivel de conectividad, después de Buenos Aires y Córdoba.

“Seguimos trabajando para potenciar a Rosario y dotar de mayores servicios al aeropuerto, tanto a nivel turístico como productivo y de cargas”, destacó Puccini tras la firma. Ahora van por la conexión con la capital trasandina.

Noticias relacionadas
Casi todas las propiedades del mercado se tasan en dólares estadounidenses.

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

Wenceslao Moreno, uno de los primeros médicos del mundo con parálisis cerebral

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Hasta ahora, el Ente de la Movilidad difundía los desvíos a través de su sitio web y de la app Movi, pero la mayoría de los pasajeros del transporte público consulta sus trayectos mediante Google Maps

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

El grupo de vóley que entrena Fabiana en la cooperativa 12 de Octubre en barrio La Florida.

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Lo último

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

JetSmart podría volver a despegar desde la ciudad y conectar con Santiago. Hay interés de la firma por la reapertura de la terminal, aunque lleva tiempo

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Ovación
Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: Frenó 100 metros antes de lo normal
Fórmula 1

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: "Frenó 100 metros antes de lo normal"

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: Frenó 100 metros antes de lo normal

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: "Frenó 100 metros antes de lo normal"

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

Gallardo: Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado

Gallardo: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado"

Policiales
Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

La Ciudad
Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta
Policiales

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita