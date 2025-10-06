Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

JetSmart podría volver a despegar desde la ciudad y conectar con Santiago. Hay interés de la firma por la reapertura de la terminal, aunque lleva tiempo

Dentro del plan de expansión del Aeropuerto de Internacional de Rosario (AIR) con remodelación total de su pista incluida, el gobierno provincial busca la llegada de nuevas aerolíneas que habiliten más destinos. Una de ellas es la low cost JetSmart con quien se negocia para que, entre otras rutas, conecte Rosario - Santiago de Chile .

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , encabezó la semana pasada reuniones con distintas aerolíneas para poder ampliar la oferta de destinos para el remodelado aeropuerto que está en plena obra de refacción. Una de elas fue con la firma sudamericana de ultra bajo costo, fundada por Indigo Partners.

Vale recordar que el gobierno provincial se hizo cargo de la remodelación total de la pista luego de que Nación se corriera de la inversión . El aeropuerto está cerrado desde mediados de septiembre hasta fin de año cuando se proyecta la reapertura.

Por eso la estrategia es moverse de antemano para que cuando el aeropuerto empiece a recibir aviones, la oferta sea mayor. Desde el gobierno provincial sostuvieron que “JetSmart está interesada” en volver al aeropuerto donde tuvo sus últimas operaciones como destino Neuquén de julio a octubre de 2021. También tuvieron como destino Mendoza e Iguazú. Claro que las negociaciones no son simples y llevan tiempo.

avion-jetsmart-oficial.jpg El Aeropuerto de Rosario puede volver a despegar con destino a Chile

Justamente, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Puccini firmó un convenio con la aerolínea World2Fly, del grupo Iberostar, para concretar por primera vez la conexión directa entre el aeropuerto de Rosario y Madrid.

Será la primera vez en la historia que la terminal área local cuente con un vuelo directo a Europa, convirtiéndose así en la tercera ciudad argentina en alcanzar este nivel de conectividad, después de Buenos Aires y Córdoba.

“Seguimos trabajando para potenciar a Rosario y dotar de mayores servicios al aeropuerto, tanto a nivel turístico como productivo y de cargas”, destacó Puccini tras la firma. Ahora van por la conexión con la capital trasandina.