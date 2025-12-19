La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

Las autoridades confirmaron que, además de los vuelos directos entre Rosario y Madrid, se incorporará una nueva ruta directo hacia República Dominicana

19 de diciembre 2025 · 08:28hs
El Aeropuerto Internacional de Rosario tendrá vuelos directos al Caribe

El Aeropuerto Internacional de Rosario tendrá vuelos directos al Caribe

A pocos días de que reabra tras obras de modernización, el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) suma nuevo vuelo. Las autoridades del gobierno de Santa Fe confirmaron que, además de los trayectos directos entre Rosario y Madrid, se incorporará una nueva ruta internacional sin escalas.

Según confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el Aeropuerto Internacional de Rosario ofrecerá vuelos directos entre la ciudad y Punta Cana, en la República Dominicana.

"Estamos contentos porque esto reposiciona a Rosario como un hub logístico, comercial y turístico. Además, cuando se abren nuevas rutas como estas, lo que le estamos dando a nuestra provincia es la posibilidad de nuevas inversiones, de que tengamos cada vez más también turismo receptivo. Rosario es la puerta de entrada a la provincia y no solamente para esta provincia sino también para la región", expresó Puccini.

Desde la terminal aérea confirmaron además que el aeropuerto retomará su actividad el 29 de diciembre de 2025, una vez finalizadas las obras de modernización. En este contexto, muchos rosarinos se preguntan cuándo saldrán a la venta los pasajes para el vuelo directo a Punta Cana y cómo se pueden comprar los boletos.

Cuándo arrancan los vuelos entre Rosario y Punta Cana

Los vuelos comenzarán a operar el 19 de junio de 2026 a través de la aerolínea Arajet, la aerolínea de bandera del país centroamericano. Serán tres frecuencias semanales y la conexión permitirá hacer trasbordo para enlazarse con otros 13 destinos interenacionales, según destacó el titular del Ministerio de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Segun la vicepresidenta de Alianzas Corporativas de Arajet, Mercedes Martínez Ballesty, con esta conexión directa, los pasajeros que suban en Rosario podrán hacer enlace en Punta Cana para llegar a varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York y Miami, además de otros destinos en Centroamérica.

Cómo comprar los pasajes a Punta Cana

La venta de pasajes, ya está disponible desde este jueves a las 11: "Invitamos a los rosarinos y santafesinos a ingresar a www.arajet.com y ver los destinos que tenemos". Las ventas se realizan exclusivamente a través del sitio oficial de la aerolínea.

Más destinos en el aeropuerto

El funcionario resaltó que las obras que se llevan adelante en el aeropuerto, con la remodelación y ampliación completa de la pista y la nueva terminal para vuelos internacionales, además de las nuevas mangas, permitirá que Rosario cuente con la aeroestación "más importante de Argentina, después de Ezeiza".

"Va a contar con un balizamiento, que no lo tienen otros aeropuertos, que va a elevarnos a la categoría 3 para que aviones de mayor fuselaje puedan estar aterrizando y despegando aún en condiciones climáticas adversas. Eso nos va a posicionar con máxima seguridad aquí en el aeroportuario", repasó el ministro sobre los trabajos.

En tanto, se animó a proponer al aeropuerto de Rosario como una alternativa para quienes viven en el interior y busquen una alternativa a la terminal de Ezeiza y a Aeroparque: "Que otras provincias vean a este aeropuerto como un aeropuerto de mejor acceso. Quizás, ir hasta Aeroparque o hasta Ezeiza también tiene sus complicaciones, así que eso también va a ser un gran trabajo que queremos hacer en 2026".

