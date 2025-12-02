La Capital | La Ciudad | vuelos

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

World2Fly habilitó la compra a través de internet con viajes más económicos en comparación con los servicios de Ezeiza

2 de diciembre 2025 · 10:00hs
Los vuelos desde Rosario hacia Madrid tardarán 11 horas y 35 minutos.

Aún faltan diez meses para que comiencen los vuelos directos entre Rosario y Madrid, pero este martes ya se abrió la venta de pasajes con precios menores que los de Ezeiza. Si se toma como referencia el tipo de cambio oficial, el ahorro mínimo a través de World2Fly es del 28 por ciento en la comparación con las principales aerolíneas.

La primera cotización oficial de la ruta que une el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas con la capital española es de algo más de 1.023 euros en la opción más económica. El mismo servicio en Buenos Aires se cobra en moneda nacional y no baja de los 2.400.000 pesos en Aerolineas Argentinas e Iberia. La brecha se achica en relación a las tarifas de Latam, aunque esto implica sumar un par de horas de demora por la escala en Brasil.

El vuelo inaugural desde Fisherton se programó a las 20 del jueves primero de octubre de 2026. A partir de esa fecha, la aerolínea ofrece dos servicios semanales con la misma modalidad para partir los martes.

¿Cuánto cuestan los vuelos directos entre Rosario y Madrid?

El servicio completo de clase turista para el vuelo directo entre Rosario y Madrid se vende a 1.247 euros. Este precio incluye una pieza de equipaje en la bodega, el cambio de fecha sin costo adicional hasta un día antes del despegue y reembolsos hasta la semana previa con una penalización.

El vuelo hacia Europa tarda 11 horas y 35 minutos sin escalas. El Airbus A350-900 parte a las 20 y llega a Barajas a las 12.35 del día siguiente. La tripulación de World2Fly realiza el recorrido inverso a las 10.25 de la mañana española para llegar a las 18 de la hora argentina con sesenta minutos más de viaje.

La aerolínea permite hacer reservas con un máximo de 320 días de antelación. En esta etapa inicial de comercialización sólo se permite el pago con tarjetas de débito o crédito de dos empresas líderes del mercado internacional.

El pasaje más barato de ida y vuelta sólo permite cargar una pieza de equipaje de mano en la cabina. Los cambios de fecha hasta siete días antes tienen una penalización de 150 euros y no hay reembolsos disponibles.

¿Cuánto cuesta viajar a Madrid?

Los vuelos directos desde Ezeiza se pueden pagar en moneda nacional a través de los sitios de las compañías que ofrecen este servicio. Con las mismas fechas de salida y regreso, un ticket de Aerolíneas Argentinas tiene un piso de 2.680.519 pesos, incluyendo tasas e impuestos.

Iberia también permite realizar la operación sin recurrir a la liquidación en divisa extranjera. En este caso, la opción más económica cuesta $ 2.435.345. Al margen de la empresa elegida, a este monto final hay que sumarle al menos 130.000 pesos para cubrir el traslado desde Rosario hasta el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Una de las principales alternativas de menor costo en Ezeiza es la de Latam, que ofrece asientos desde 1.713.936 pesos para ir a Madrid por la misma ruta. La diferencia de precio se debe a la parada de dos horas en San Pablo.

La conversión de los valores a moneda estadounidense genera brechas importantes. El viaje de World2Fly en Rosario cuesta 1.187 dólares, un 34 por ciento menos en comparación con la cotización de Aerolíneas Argentinas. En el caso de la empresa de origen español, la diferencia es del 28 por ciento.

