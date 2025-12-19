Cómo será el show de inauguración del aeropuerto de Rosario

El próximo sábado 27 se realizará una fiesta popular con recorridas guiadas para conocer cada rincón de la obra de modernización de la terminal. Desde las 18, habrá distintas propuestas y un cierre musical. La emoción de los trabajadores en un video exclusivo

La pista se suma a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre.

En tiempo récord, el gobierno provincial concretó la construcción de la nueva pista del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) Islas Malvinas . A pocos días del retorno de la actividad, programada para el lunes 29 de diciembre, el próximo sábado 27 se llevará adelante una fiesta popular que incluirá diversas propuestas para festejar la inauguración , como las presentaciones musicales a cargo de la cantante Sofía Gazzaniga y del legendario grupo Vilma Palma e Vampiros. Además, estará presente el programa Santa Fe Acá, un espacio dedicado a los Juegos Suramericanos 2026, y habrá sorpresas. Así lo adelantaron a La Capital las autoridades de la terminal y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La jornada comenzará a las 18, con entrada libre y gratuita, y permitirá al público recorrer distintos sectores de la aeroestación , para lo que se dispondrá de guías especializados.

Las obras demandaron una inversión cercana a los 150 millones de dólares, financiada en su totalidad con recursos provinciales, luego de que el gobierno nacional dejara sin efecto la licitación originalmente prevista.

Tal como adelantó este diario en una recorrida exclusiva, los trabajos en la pista del aeropuerto se desarrollaron a lo largo de tres meses e incluyeron la reconstrucción integral de las dos cabeceras de hormigón , la colocación de nuevas capas de asfalto en toda la pista y la instalación de un sistema de balizamiento de última generación, único en el interior del país (comparable con el del Aeropuerto Internacional de Ezeiza), que permitirá operar incluso en condiciones climáticas adversas.

De hecho, en plena realización de los últimos detalles, los trabajadores dijeron estar felices y orgullosos de haber podido completar las acciones en tiempo y forma, una cuestión clave para evitar demoras en el reinicio de la operatoria. Es que para recibir aviones de gran porte con miras al crecimiento del aeropuerto internacional Islas Malvinas, fueron indispensables los trabajos de reconstrucción de la pista y, por ende, el cierre momentáneo.

La obra contempla además el ensanche de la avenida Jorge Newbery, un acceso estratégico que apunta a reposicionar a Santa Fe como un hub logístico y de conectividad aérea. A partir de estas mejoras, se elevará la categoría del aeropuerto, con el objetivo de iniciar 2026 con vuelos a siete países y superar las 50 conexiones semanales.

La inversión en el aeropuerto

La pista de aterrizaje, corazón operativo del aeropuerto, fue completamente renovada mediante una inversión de magnitud histórica. Sus 3.000 metros de longitud por 45 metros de ancho fueron repavimentados en su totalidad, lo que incluyó la demolición de las cabeceras y un refuerzo estructural en la zona central, con la incorporación de una capa asfáltica adicional de espesor variable que optimiza el drenaje y la resistencia del pavimento.

Al ser visitada por La Capital, adentro de la terminal se sentía olor a nuevo, como el de los autos cuando aún tienen el nylon en los asientos. Afuera, los operarios, orgullosos por el deber cumplido, terminaban cada detalle de su trabajo.

Fue un proceso que se añadió a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre y que, sumados a los 10.500 actuales, posicionarán al Islas Malvinas como uno de los aeropuertos más importantes de la región y, lógicamente, de la Argentina.

Las mangas del aeropuerto

Este medio caminó con el ministro de Desarrollo las nuevas y ansiadas mangas que jamás había tenido el aeropuerto, todo un sinsentido para los actuales tiempos en la industria de la navegación aérea. Ese sueño, un pedido histórico de los pasajeros, se materializará en forma total en pocos días, con instalaciones a la altura de “cualquier aeropuerto internacional moderno”, cerró feliz Puccini. Tanto que dejará de ser llamado jocosamente "aeropuerto musculosa", porque no tenía mangas.