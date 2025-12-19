La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

Cómo será el show de inauguración del aeropuerto de Rosario

El próximo sábado 27 se realizará una fiesta popular con recorridas guiadas para conocer cada rincón de la obra de modernización de la terminal. Desde las 18, habrá distintas propuestas y un cierre musical. La emoción de los trabajadores en un video exclusivo

Pablo R. Procopio

Por Pablo R. Procopio

19 de diciembre 2025 · 20:29hs
La pista se suma a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto

La pista se suma a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre.

En tiempo récord, el gobierno provincial concretó la construcción de la nueva pista del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) Islas Malvinas. A pocos días del retorno de la actividad, programada para el lunes 29 de diciembre, el próximo sábado 27 se llevará adelante una fiesta popular que incluirá diversas propuestas para festejar la inauguración, como las presentaciones musicales a cargo de la cantante Sofía Gazzaniga y del legendario grupo Vilma Palma e Vampiros. Además, estará presente el programa Santa Fe Acá, un espacio dedicado a los Juegos Suramericanos 2026, y habrá sorpresas. Así lo adelantaron a La Capital las autoridades de la terminal y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La jornada comenzará a las 18, con entrada libre y gratuita, y permitirá al público recorrer distintos sectores de la aeroestación, para lo que se dispondrá de guías especializados.

Las obras demandaron una inversión cercana a los 150 millones de dólares, financiada en su totalidad con recursos provinciales, luego de que el gobierno nacional dejara sin efecto la licitación originalmente prevista.

Tal como adelantó este diario en una recorrida exclusiva, los trabajos en la pista del aeropuerto se desarrollaron a lo largo de tres meses e incluyeron la reconstrucción integral de las dos cabeceras de hormigón, la colocación de nuevas capas de asfalto en toda la pista y la instalación de un sistema de balizamiento de última generación, único en el interior del país (comparable con el del Aeropuerto Internacional de Ezeiza), que permitirá operar incluso en condiciones climáticas adversas.

Embed

De hecho, en plena realización de los últimos detalles, los trabajadores dijeron estar felices y orgullosos de haber podido completar las acciones en tiempo y forma, una cuestión clave para evitar demoras en el reinicio de la operatoria. Es que para recibir aviones de gran porte con miras al crecimiento del aeropuerto internacional Islas Malvinas, fueron indispensables los trabajos de reconstrucción de la pista y, por ende, el cierre momentáneo.

>> Leer más: La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

La obra contempla además el ensanche de la avenida Jorge Newbery, un acceso estratégico que apunta a reposicionar a Santa Fe como un hub logístico y de conectividad aérea. A partir de estas mejoras, se elevará la categoría del aeropuerto, con el objetivo de iniciar 2026 con vuelos a siete países y superar las 50 conexiones semanales.

La inversión en el aeropuerto

La pista de aterrizaje, corazón operativo del aeropuerto, fue completamente renovada mediante una inversión de magnitud histórica. Sus 3.000 metros de longitud por 45 metros de ancho fueron repavimentados en su totalidad, lo que incluyó la demolición de las cabeceras y un refuerzo estructural en la zona central, con la incorporación de una capa asfáltica adicional de espesor variable que optimiza el drenaje y la resistencia del pavimento.

2025-12-19NID_284847O_4

Al ser visitada por La Capital, adentro de la terminal se sentía olor a nuevo, como el de los autos cuando aún tienen el nylon en los asientos. Afuera, los operarios, orgullosos por el deber cumplido, terminaban cada detalle de su trabajo.

Fue un proceso que se añadió a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre y que, sumados a los 10.500 actuales, posicionarán al Islas Malvinas como uno de los aeropuertos más importantes de la región y, lógicamente, de la Argentina.

Las mangas del aeropuerto

Este medio caminó con el ministro de Desarrollo las nuevas y ansiadas mangas que jamás había tenido el aeropuerto, todo un sinsentido para los actuales tiempos en la industria de la navegación aérea. Ese sueño, un pedido histórico de los pasajeros, se materializará en forma total en pocos días, con instalaciones a la altura de “cualquier aeropuerto internacional moderno”, cerró feliz Puccini. Tanto que dejará de ser llamado jocosamente "aeropuerto musculosa", porque no tenía mangas.

Noticias relacionadas
El Aeropuerto de Rosario suma una nueva conexión a pocos días de su reapertura.

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Lionel Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para comenzar sus vacaciones

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

Gran convocatoria en el aeropuerto de Sauce Viejo por la llegada de Lionel Messi a la Argentina

Fanáticos y curiosos copan el aeropuerto de Sauce Viejo por la llegada de Messi a la Argentina

El aeropuerto donde aterrizará Lionel Messi y así, emprender su ruta hacia Rosario para pasar las Fiestas

Expectativa por la llegada de Messi al país: lo esperan en el aeropuerto de Sauce Viejo

Ver comentarios

Las más leídas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Lo último

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

La Justicia embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

La Justicia embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El próximo sábado 27 se realizará una fiesta popular con recorridas guiadas para conocer cada rincón de la obra de modernización de la terminal
Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Por Pablo R. Procopio
Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Ovación
Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El crack que se va de Newells sin pena ni gloria y deja huérfana la capitanía

El crack que se va de Newell's sin pena ni gloria y deja huérfana la capitanía

Policiales
El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

La Ciudad
Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas
La Ciudad

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo