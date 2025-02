Pullaro y el inicio de clases: "Nos sentimos acompañados por los docentes, no por los gremialistas"

Sobre esta diferenciación Pullaro trazó una línea divisoria. “Estar bien significa que valoran acciones como el premio al que no falta”, dijo en relación al programa Asistencia Perfecta (que aporta un incentivo extra en las remuneraciones de los docentes que no falten a clases); al recordar “la inversión que hicimos en 1.800 edificios escolares para arreglarlos, las escuelas nuevas que se están construyendo y todas las obras”.

En un tono de invitación y para instar a la comunidad educativa, el titular de la Casa Gris aseguró que el lunes comienzan las clases en la provincia. "Les pedimos a los padres que manden a los chicos a la escuela porque van a estar todas abiertas”, remarcó.

En sintonía

Más temprano, el propio ministro de Educación santafesino, José Goity, se puso en sintonía con el gobernador para también afirmar que las clases comenzarán de acuerdo al calendario escolar ya establecido. "Les decimos a los padres que envíen los niños y niñas a las escuelas porque habrá clases. Las discusiones gremiales irán por otra parte, pero las clases están garantizadas”, afirmó Goity.

De esta forma, el ministro les "marcó la cancha" a los gremios docentes, que hoy definirán en asamblea provincial si aceptan o rechazan el 5 por ciento de aumento salarial propuesto en paritarias para el primer trimestre del año.

Goity se refirió a la posibilidad de que estalle un conflicto el próximo lunes si es que los docentes ratifican el rechazo a la propuesta salarial. Pero pese a ello, les reiteró a los padres llevar a los chicos a las escuelas aunque haya una medida de fuerza.

Las 19 delegaciones de Amsafé en toda la provincia están votando de cara a la asamblea provincial prevista para hoy a las 13 con todas la mociones de cara a la aceptación o rechazo de la propuesta hecha por el gobierno santafesino en la paritaria docente. Entre ellas, ya se anticipan varias con la implementación de un plan de lucha con paro para el próximo lunes, fecha de inicio de clases.

"Esto ya sucedió el año pasado", recordó el titular de Educación para ahondar: "No podemos dar por sentado que por una medida de fuerza no se iniciará el ciclo lectivo. Puede ser que algún docente se adhiera al paro, pero esa no es la generalidad. No hay que naturalizar que, porque hay medida de fuerzas, no hay clases. En base a la evidencia que tenemos y en base a lo que corresponde, habrá actividades el día lunes”, subrayó el responsable del área educativa.

Descuento del día

Al ser consultado sobre si se le descontará el día a aquel docente que adhiera al plan de lucha y no concurra a trabajar, Goity fue tajante: “No se abonará el día no trabajado. No habrá una acción colateral porque se respeta el derecho a huelga, pero no se pagará el día no trabajado. Además, el programa asistencia perfecta tampoco corresponde ser pagado”, adelantó.

Con relación al plan de lucha que podría comenzar el lunes próximo, impulsado por Amsafé, el ministro de Educación sostuvo que “las asambleas gremiales son más que nada instancias dirigenciales, donde prima el ánimo de no aceptar la propuesta y se promueven medidas de fuerza que en general no fueron las que se dieron el año pasado. Vamos a esperar qué sucede para tomar medidas”.

Un punto, un puente

En el marco de las paritarias y las ofertas salariales que el gobierno provincial realizó a los gremios de empleados públicos, docentes y de la salud, el ministro de Economía, Pablo Olivares, volvió a resaltar el “enorme esfuerzo que el gobierno realiza para poder cumplir con todos sus deberes". Planteó: "Ya demostramos el año pasado el compromiso de garantizar un incremento (en los salarios)".

"Tenemos el objetivo de garantizar una actualización de los salarios de las trabajadoras y trabajadores públicos. Desde que asumimos nuestra gestión de gobierno, los salarios se incrementaron por encima de la inflación del año pasado”, agregó.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el año pasado, con una inflación en torno al 117,8%, la actualización salarial a trabajadores estatales fue del 124%.

"Hoy podemos decir que la provincia está muy ordenada económicamente, pero eso no significa que sobran los recursos. Queremos lograr un acuerdo paritario que no esté por debajo de los niveles de inflación, pero también queremos y tenemos que llevar adelante obras en toda la provincia. Obras muy esperadas y necesarias por la ciudadanía”, afirmó el titular de la cartera de Hacienda.

A la hora de comparar la discusión salarial traducida en números sobre el presupuesto, el ministro de Economía precisó: “En términos anuales, un punto de aumento salarial equivale a 45.000 millones en todo un año. Es decir, más que el valor del puente Santa Fe-Santo Tomé. Los cinco puntos de aumento que ofrecimos para el primer trimestre del año implican 210.000 millones de pesos”.

Balance

En tanto, Olivares dio detalles sobre la situación de las arcas del Estado: “El 2024 fue un año muy duro en términos económicos. Comenzamos con déficit fiscal y deuda flotante en toda la provincia. Eso nos hizo ordenar mucho los recursos y ser muy cuidadosos en el gasto público. De esa manera logramos el equilibrio fiscal y terminar el año con superávit, que logró saldar el déficit del año 2023".

En ese marco, Olivares indicó: “El año pasado la provincia invirtió 500 millones de dólares en obra pública, cuando Nación no lo hizo ni tampoco la mayoría de las provincias. Este año tenemos presupuestados 1.500 millones de dólares para llevar adelante en obra pública. Pero no se trata sólo del desarrollo de infraestructura que estamos generando, sino que eso también significa generar puestos de trabajo”.

Yendo a la inversión en el área educativa, el ministro recordó que se está trabajando en el Programa 1000 Aulas para mejorar la infraestructura escolar y posibilitar que los aprendizajes se desarrollen en contextos adecuados para el alumno. Además sostenemos el Boleto Educativo, que garantiza que chicos y docentes lleguen a la escuela. Lo mismo ocurre en el área productiva para apoyar las empresas existentes y el desarrollo de nuevas, así como también en otras áreas como Salud y Desarrollo Humano.

“El Estado de Santa Fe es uno solo para todos los santafesinos y santafesinas. Sin dejar de garantizar que los aumentos salariales vayan por encima de la inflación, debemos ser ecuánimes y justos con todas las necesidades y derechos de cada una de las personas que habitan nuestras tierras”, remarcó Olivares.

Sí de los estatales

Los afiliados a UPCN Santa Fe votaron este jueves respecto de la oferta salarial que formalizó el martes el gobierno de la provincia. Los trabajadores nucleados en este gremio aceptaron la propuesta que se extenderá por tres meses con un aumento del 5 % global, y sumas garantizadas por 120.000 pesos que se pagarán por planillas complementarias.

La elección de las mociones por la aceptación y el rechazo a la oferta salarial comenzó al mediodía del miércoles y finalizó a las 12 de este jueves. Tras 24 horas de votación, el 55 % optó por el sí a la propuesta, mientras que el restante 45% dio la negativa.

El secretario general de UPCN, Jorge Molina, en declaraciones a la prensa, celebró la decisión de los afiliados. “Nosotros alentábamos esta decisión, queríamos que nuestros compañeros acepten la propuesta porque eso implicaría sacar a nuestra organización sindical de una situación de conflicto que, sobre todo, la viven y la sufren los compañeros trabajadores”, expresó.

El dirigente gremial agregó que “es mejor un acuerdo como éste, que permite que los trabajadores, en menos de un mes, cobren 120.000 pesos, que es una sumatoria a los 50 mil de enero y los 70 mil de febrero. Nosotros hemos privilegiado siempre el diálogo y nuestros afiliados saben de esa situación, y por eso la mayoría que se constituyó en el día de la fecha”, concluyó Molina.