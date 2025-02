La advertencia de la provincia en la previa a la paritaria: "El inicio de clases no puede quedar supeditado al acuerdo salarial"

Sobre esto, el ministro destacó que "hay voluntad para lograr un acuerdo", pero agregó que "el inicio de clases no puede quedar supeditado a la paritaria docente".

Acerca de este tema expresó: "Nos preparamos como siempre, con todas las herramientas para lograr acuerdos. Hay que tomar el compromiso de encontrar el mejor acuerdo y no perder de vista lo importante. Trabajamos para que los chicos empiecen las clases y tengan libros, guardapolvo, útiles y programas educativos. Si solo nos enfocamos en un aspecto importante pero particular como lo es la cuestión del salario docente me parece que estamos haciendo algo mal".