El ministro de Educación ratificó que "las clases comenzarán el lunes" en Santa Fe

Al respecto, el responsable del área educativa subrayó que “eso ya sucedió el año pasado. Y en este será de la misma manera". Abundó: "No podemos dar por sentado que por una medida de fuerza no se iniciará el ciclo lectivo. Puede ser que algún docente se adhiera al paro, pero eso no es la generalidad . No hay que naturalizar que, porque hay medida de fuerzas, no hay clases. En base a la evidencia que tenemos y en base a lo que corresponde, habrá actividades el día lunes”, subrayó el responsable del área educativa.

Al ser consultado por LT8 sobre si se le descontará el día a aquel docente que adhiera al plan de lucha y no concurra a trabajar, Goity fue tajante: “No se abonará el día no trabajado. No habrá una acción colateral porque se respeta el derecho a huelga, pero no se pagará el día no trabajado. Además, el programa asistencia perfecta tampoco corresponde ser pagado”.

>> Leer más: Santa Fe amplió el programa de asistencia perfecta a preceptores y secretarios de escuelas

Con relación al plan de lucha que podría comenzar el lunes próximo, impulsado por Amsafé, el ministro de Educación sostuvo que “las asambleas gremiales son más que nada instancias dirigenciales, donde prima el ánimo de no aceptar la propuesta y se promueven medidas de fuerzas que en general no fueron las que se dieron el año pasado. Vamos a esperar qué sucede para tomar medidas”.