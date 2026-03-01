Inicio de clases y paro: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

El gobernador garantizó que todas las escuelas estarán abiertas y ratificó el objetivo de sostener los 185 días de clases. Amsafé y Sadop paran este lunes

El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó que este lunes 2 de marzo comenzará el ciclo lectivo 2026 en toda la provincia con “todas las escuelas abiertas” y llamó a las familias a acompañar el inicio del año escolar para garantizar el derecho a la educación.

“El lunes las clases van a empezar, van a estar todas las escuelas abiertas”, afirmó el mandatario el viernes, en declaraciones a la prensa. En ese marco, envió un mensaje directo a los padres : “Les pido que el lunes lleven a sus hijos a las escuelas. Más allá de la decisión de los gremios, todas las escuelas van a estar prestando el servicio, entendiendo que la educación es una prioridad”.

El inicio del ciclo lectivo se da en un contexto de tensión con los gremios docentes, que anunciaron medidas de fuerza. Tanto Amsafé como Sadop realizarán un paro este lunes. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo santafesino insistieron en que están dadas las condiciones para que el servicio educativo funcione con normalidad.

Pullaro sostuvo que la provincia presentó “una de las mejores propuestas salariales del país” y remarcó que, pese al escenario económico complejo, el gobierno realiza un esfuerzo fiscal para sostener el sistema educativo. No obstante, puso el eje en los estudiantes: “Nosotros escuchamos y discutimos todo, pero queremos que los chicos estén en las escuelas aprendiendo”.

El objetivo: sostener los 185 días de clases

El comienzo de clases está atravesado por una meta central de la gestión provincial: garantizar 185 días efectivos de actividad escolar. En 2025, Santa Fe logró cumplir ese objetivo por primera vez en catorce años, un dato que el gobierno considera clave para mejorar los aprendizajes y recuperar la regularidad pedagógica.

La apuesta oficial para 2026 es consolidar ese estándar, sosteniendo la presencialidad como eje de la política educativa y evitando interrupciones en el calendario.

Qué rechazaron los docentes

La propuesta del Ejecutivo provincial contempla un incremento del 12,5% hasta junio distribuido mes a mes: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio. A eso se suma una recomposición del 3% por el segundo semestre de 2025 y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio.

Para proteger los salarios más bajos, el Ejecutivo provincial fijó además un mínimo garantizado de $75.000 de aumento para enero, a abonarse por planilla complementaria, y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio, para asegurar que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

Para los docentes, la oferta no cierra. La inflación acumulada y el deterioro salarial de los últimos meses son el argumento central del rechazo.

Qué exigen los docentes

Frente al 12,5% oficial, Amsafé plantea un pliego de demandas que va bastante más allá de la discusión salarial inmediata. El gremio exige un 33% de recomposición salarial, muy por encima de lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer por ahora. A eso le suma una cláusula gatillo para que los salarios no queden rezagados frente a la inflación, una herramienta que el Ejecutivo provincial ha resistido sistemáticamente.

El resto del pliego incluye aumentos simultáneos para jubilados y fin del aporte solidario, convocatoria inmediata a concursos y traslados, derogación del presentismo y mejoras en la salud laboral.