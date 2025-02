Santa Fe amplió el programa de asistencia perfecta a preceptores y secretarios de escuelas

El ministro de Educación agregó que se tomó esa decisión “en que los secretarios son elementos muy importantes en la gestión cotidiana en los establecimientos. Cumplen un rol muy importante acompañando a los directivos y creemos que también deben estar incorporados en este reconocimiento”.

“De la misma manera, los preceptores, que si bien no son como los docentes que están en el aula, acompañan la tarea educativa a los chicos y chicas en las escuelas, los asisten en las tareas pedagógicas y también deben tener este beneficio que ha sido muy importante a lo largo del año y dio muy buenos resultados. Por lo tanto, a partir de hoy tanto secretarios como preceptores se incorporan al beneficio de la asistencia perfecta”, subrayó Goity, y agregó: "Se van a computar para el cálculo las inasistencias que se den en este mes, de aquí a los pocos días que quedan para terminar febrero, y ese cómputo se incorporará al mes de marzo para ser cobrado en abril".

Cobro del incentivo

En otro orden, el titular del área educativa de la provincia anunció que el viernes 21 de febrero, 62.040 docentes "cobrarán el premio a la asistencia en base a un proporcional a su desempeño a lo largo del año. De la misma manera, que aquellos docentes que no registren inasistencia en el mes de febrero, cobrarán el mismo proporcional que cobraron en enero. Esto es importante, porque en enero no había forma de computar inasistencia porque es el período de vacaciones. Las escuelas, excepto para cuestiones muy específicas, no están funcionando. Por lo tanto, no se computa inasistencia. En febrero sí se computa inasistencia porque los docenes se reincorporan paulatinamente a la labor".

"Aquellos docentes de los 62.040 que recibieron el incentivo en enero y que no registren inasistencias en febrero también van a cobrar ese premio por su permanencia en el aula durante el año", añadió Goity.

Goity presentó cifras oficiales de lo que implica el programa de asistencia perfecta. "Para docente de un cargo, el premio es de 72.634 pesos al mes. Para el maestro con dos cargos es de 145 mil pesos. A su vez, el premio trimestral son 108 mil pesos para el que revista un cargo, y 217 mil para el que ejerce dos cargos. A partir de los recursos invertidos en educación y del compromiso de la provincia en este tema para financiar la educación, a lo largo del año pasado intervinimos en más de 1.800 escuelas para mejorar la infraestructura escolar".

Finalmente, Goity ratificó que el 24 de febrero comenzará el ciclo lectivo en Santa Fe. Tendremos clases de manera regular, por lo tanto debe ser una fiesta para las familias y hay que tomarlo de esa mera. Todas las escuelas tendrán actividades como debe ser".