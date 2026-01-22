La Capital | La Ciudad | Pullaro

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

El gobernador se manifestó a favor de bajar la edad de punibilidad en los menores de edad. Dijo que su mirada cambió desde que fue ministro de Seguridad

22 de enero 2026 · 10:32hs
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, a favor de bajar la edad de punibilidad.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad (punibilidad) en los menores de edad. El gobierno nacional insistirá este año con un proyecto en ese sentido, que si bien logró en 2025 dictamen favorable en la Cámara Baja no logró bajar al recinto.

"Lo planteé con mucha claridad porque que entendía que el juzgamiento o la pena tenía que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien lo comete. Tal vez el Código Penal, cuando se pensó la escala de penas, era de una Argentina diferente a la de hoy", señaló Pullaro ante la prensa, y agregó: "No podemos evaluar que un chico de 14 ó 15 años no comprende las acciones que va a llevar adelante".

Las palabras del gobernador de Santa Fe se conocieron tras la viralización del video de la muerte de Jeremías Monzón, el adolescente santafesino de 16 años asesinado brutalmente en diciembre pasado. El hecho generó conmoción social, dolor y repudio y volvió a poner en agenda el debate sobre la responsabilidad penal de menores de edad. En el crimen de Monzón están involucrados tres adolescentes de entre 14 y 16 años.

>>Leer más: El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

La edad de punibilidad de los menores de edad

Si bien evitó referirse de forma concreta al caso, Pullaro dijo: "Entiendo que deberíamos bajar la edad de imputabilidad y evaluar por el hecho que se comete y no por la edad que tiene la persona".

Pullaro contó que su mirada sobre este tema cambió cuando fue ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, durante la gestión de Miguel Lifschitz. "Yo tenía una forma de ver las cosas antes de entrar al Ministerio de Seguridad y cuando me tocó administrar la seguridad pública vi también la violencia extrema con la que se cometían muchos hechos. Me cambió la mirada y es una realidad que me tocó vivirla desde otro lugar", contó el gobernador.

"Desde que me tocó ser ministro de Seguridad yo planteo que debemos bajar la edad de imputabilidad, porque una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo, no es que desconoce el hecho que está llevando adelante", apuntó Pullaro.

>> Leer más: El Colegio de Psicólogos rechazó la baja de la edad de imputabilidad: "El sistema penal debería ser un bisturí, no un hacha"

El debate en el Congreso

El gobierno nacional apuesta este año a llevar al Congreso el debate por el nuevo Código Penal y una baja de la edad de imputabilidad.

En el caso del segundo proyecto, la propuesta consiguió dictamen en la Cámara de Diputados en mayo del 2025 (juntó 77 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre), pero no logró ser debatido en el recinto por la falta de apoyo de la oposición. Con la nueva composición de Congreso se espera que el bloque libertario logre llevarlo a votación.

La iniciativa planteaba bajar de 16 a 14 años la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor de edad, aunque estableciendo una pena máxima de 15 años y solo para delitos graves. Sin embargo, en octubre pasado el gobierno nacional presentó un proyecto de nuevo Código Penal y una propuesta de bajar la edad de punilidad a los 13 años. "Hoy vemos cómo utilizan a soldaditos los narcos, y vemos cómo jóvenes de 14 o 15 años asesinan y vuelven a su casa como si nada hubiera pasado", dijo en esa ocasión Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad nacional.

En Rosario la propuesta generó el rechazo de la Pastoral Social, del Colegio de Psicólogos y del Consejo de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El juez penal juvenil Alejandro Cardinale adhirió a esa posición, y remarcó que la población adolescente vinculada a delitos “es mínima, se reduce mucho más en los casos graves”. Además, le reclamó a las autoridades nacionales no actuar en la cuestión de los menores "con populismo punitivista, que nunca resultados".

