Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

“Un mundo para Julius” fue considerada por sus pares como "la mejor novela peruana de todos los tiempos"

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, autor de “Un mundo para Julius”, “Tantas veces Pedro” y “La vida exagerada de Martín Romaña”, falleció en Lima a los 87 años.

Fue “una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la Casa de la Literatura Peruana al evocar la vida del escritor de "la mejor novela peruana de todos los tiempos", tal como una encuesta entre 80 escritores y críticos peruanos realizada por la revista Debate reflejó la importancia de "Un mundo para Julius".

El Congreso de Perú expresó sus condolencias por el fallecimiento del célebre autor, como también hicieron el Ministerio de Cultura y diversas entidades.

Bryce nació en 1939 en una familia de banqueros cuyo tatarabuelo materno fue un cuestionado expresidente, José Echenique, a quien el mismo escritor consideró “un desastre”. Trazó un camino literario que retrató de forma crítica la alta burguesía local. Tras educarse en internados británicos en Lima y estudiar Derecho y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, emprendió en 1964 un viaje a Europa, donde ejerció la docencia por décadas en distintas universidades de Francia, pero también en Estados Unidos. A fines de la década de 1990 regresó a vivir a Perú.

Bryce recreó una prosa basada en la oralidad y en tono de confesión, con lo que se diferenció de la narrativa de los escritores del llamado Boom Latinoamericano, caracterizada por estructuras complejas, realismo mágico y retratos de dictadores.

“Un mundo para Julius”, publicada en 1970, fue su consagración. Allí, donde desde la perspectiva de un niño solitario de una familia rica limeña, rodeado de empleados domésticos, muestra de forma afilada las contradicciones de la burguesía peruana. Además de ser elegida como la mejor novela peruana de todos los tiempos, también ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972 y fue galardonada como la mejor novela en Francia en dos años después. La directora Rossana Díaz Costa la adaptó al cine en 2021, en un filme que llevó el mismo nombre de la novela.

“Perú no se entendería igual sin ‘Un mundo para Julius’ y tantas otras de sus obras”, señaló el Instituto Cervantes.

También escribió “Tantas veces Pedro” (1977), “La vida exagerada de Martín Romaña” (1981) y “El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz” (1985). En ellas Bryce construyó una especie de antihéroe latinoamericano exiliado a voluntad en Europa con tintes de melancolía y recuerdos de su patria.

En 2002 ganó el Premio Planeta y el Premio Grinzane Cavour. En 2012 se le otorgó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en Guadalajara, para reconocer su vida dedicada a las letras, a pesar haber sido sentenciado por plagios periodísticos que ensombrecieron su obra sus últimos años: en 2009 un tribunal peruano lo condenó a pagar una multa por plagiar 16 artículos de 15 autores diferentes.