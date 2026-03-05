Para Pullaro, el acuerdo industrial Santa Fe-Neuquén es un "win-win"

La Capital | Economía | Santa Fe

Ambas provincias sellaron un convenio de colaboración industrial. El gobernador destacó la experiencia y tecnología de las empresas santafesinas

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

5 de marzo 2026 · 20:08hs
El gobernador de Santa Fe celebró el acuerdo con Neuquén para acercar la industrias de ambas provincias

El gobernador de Santa Fe celebró el acuerdo con Neuquén para acercar la industrias de ambas provincias

Neuquén, enviado especial.— Sobre el final del gobierno de Antonio Bonfatti, la provincia creó la mesa de gas, petróleo y minería. Lejos está la provincia de ser una cuenca de energía no convencional, pero el objetivo era acercar la industria local a Vaca Muerta. Este jueves, la firma del convenio se convirtió en el primer paso entre la alianza de Santa Fe con Neuquén en la que todos ganan, según expresó el gobernador Maximiliano Pullaro.

Pullaro por Santa Fe y su par Rolando Figueroa por Neuquén firmaron el convenio que celebraron autoridades y empresarios. Más de 20 industriales santafesinos acompañaron a la comitiva oficial y lograron entablar conversaciones, sellar acuerdos privados o consolidar relaciones en la capital neuquina.

Tras la firma del acuerdo, Pullaro dialogó con la prensa y destacó que se concretó una alianza que "hace tiempo" está trabajando y es un “win-win donde pueden ganar las empresas de Santa Fe y Neuquén”.

>> Leer más: Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

El término del gobernador santafesino no es azaroso. La idea de “win-win”, o ganar o ganar en términos de bolsa (donde YPF y las empresas de energía no paran de ganar), se define por los enlaces generados y que vendrán entre industriales de ambas provincias: Santa Fe aporta experiencia e industrias claves como la metalmecánica y Neuquén aprovecha los avances tecnológicos y el recurso humano que llega desde la pampa húmeda.

Una relación trabajada

En 2018 el gobierno de Santa Fe creó la mesa del gas, petróleo y minería con el objetivo de llevar la industria santafesina a Vaca Muerta, una zona que se presenta como el “futuro” de Argentina y que comenzó a resurgir sobre finales de 2025.

El acuerdo llevará a Santa Fe a transferir tecnología y experiencia a Neuquén, pero la provincia patagónica tiene el mismo desafío. Para Pullaro, la histórica agroindustria de Santa Fe y la maquinaria pesada que se necesita para su explotación tiene similitudes con lo que vive Neuquén con Vaca Muerta, un yacimiento gasífero y petrolero que apareció como la salvación para el país y la región. “Desde ese lugar entendimos que no podíamos estar ausentes”, señaló Pullaro.

Los lugareños patagónicos de Neuquén, Plottier, Añelo (donde emerge el epicentro del yacimiento) y otras tantas localidades afirman que no tardan en encontrar trabajo. “Lo máximo que estuve fue una semana sin trabajar y porque yo quise”, dijo una joven al ser consultada por un documentalista que analizó el "boom" de Vaca Muerta. Es que el “oro negro” se derrama a su alrededor y hace que los comercios tengan ventas, que los desarrollos urbanísticos se completen rápidamente y que la actividad hotelera haga las veces de las viejas posadas.

Justamente el gobernador de Santa Fe destacó que tanto la actividad principal de la provincia, la agroindustria, y la actividad minera de Neuquén “son la oportunidad que llega desde el interior para Argentina”.

>> Leer más: La empresa rosarina que desarrolla el único parque industrial privado en Vaca Muerta

“Nosotros sentimos que lo mejor que tenemos es nuestra gente y capacidad productiva. Tenemos una cultura industrial muy fuerte. Nuestro desafío es poder colaborar y estar a disposición de Neuquén”, sostuvo Pullaro con un mensaje que aunque no sea su espíritu estaba dirigido a las empresas santafesinas ya que trabajar con la potente industria de Vaca Muerta exige una atención las 24 horas. Los yacimientos en Neuquén y el resto de las provincias no frenan. “Tenemos que ser muy inteligentes y audaces. Si el país tiene una oportunidad con el gas y el petróleo no la podemos perder. El Estado tiene que trabajar al lado del privado para que esos servicios que prestan en Santa Fe los puedan traer a Neuquén”.

La firma del acuerdo industrial

El gobierno de Santa Fe y su par de Neuquén firmaron un acuerdo de colaboración productiva entre provincias. La administración de Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, busca consolidarse como una de las jurisdicciones con relación directa con el territorio petrolífero y gasífero del país.

La rúbrica se dio en un encuentro desarrollado en la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén y contó con la presencia de los dos gobernadores, Pullaro por el lado de Santa Fe y Rolando Figueroa como máxima autoridad de la provincia patagónica.

Además, participaron la comitiva de empresarios santafesinos que viajó con la delegación oficial y representantes de la industria y el comercio de Neuquén. “Desde 2019 veíamos que teníamos que formar una mesa de petróleo, gas y minería para seguir apostando a este país y darle servicios a esta provincia por donde el futuro va a pasar”, dijo Pullaro al presentar las bondades de Santa Fe para Neuquén.

A pesar de los casi 1.200 kilómetros de distancia, Santa Fe busca acercarse a la meca de la energía no convencional en la Argentina: Vaca Muerta. El yacimiento petrolífero es la segunda mayor reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial.

De hecho, ya hay más de 350 empresas con base en la bota que se desarrollan en torno a Vaca Muerta. Industrias y pymes de la metalmecánica, empresas de catering y hasta servicios de ambulancias representan la creatividad que llega desde la pampa húmeda.

Pero no es simplemente buscar inversiones en una tierra que creció exponencialmente con la explotación de Vaca Muerta. Santa Fe también pone sobre la mesa los puertos para exportación, el polo tecnológico y su recurso humano y la transferencia tecnológica aplicada a la industria petrolera para mejorar la tarea en Neuquén.

