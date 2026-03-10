En vivo: Newell's encontró un gol de tiro libre a través de Facundo Guch y derrota 1 a 0 a Platense

Newell's le gana 1 a 0 a Platense en el Coloso con gol de tiro libre de Facundo Guch a los 22' por la fecha 9 del Apertura 2026 bajo el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Álvaro Carraza está en el VAR. La única premisa de los rojinegros es sumar a de a tres, algo que no pudo conseguir en las ocho fechas del Apertura. Viene además de perder de local ante Estudiantes y el clásico, y precisa la victoria ahora sobre Platense. Seguido en vivo por La Capital.