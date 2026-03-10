Confirmado: Frank Kudelka metió un cambio en Newell's para medirse con Platense en el Coloso

El entrenador sacó a Valentino Acuña por Facundo Guch para el partido de este martes, a las 22, ante el Calamar

Williams Barlasina será el arquero titular de Newell's por segundo partido seguido.

Segundo partido de Newell's con Frank Kudelka en el banco. El entrenador realizó una sola modificación respecto de la fecha anterior contra Central, para el enfrentamiento de este martes contra Platense a partir de las 22 en el Coloso. Entra Facundo Guch por Valentino Acuña.

La novedad es que llevará al banco de suplentes a los dos futbolistas que se incorporaron en los últimos días: Walter Mazzantti y Martín Ortega.

El once rojinegro buscará la primera victoria en el torneo Apertura.

Hasta esta 10ª fecha, con la 9ª postergada por el paro del fútbol, la Lepra suma 2 unidades. Platense, con el ex-Newell's Víctor Cuesta entre los titulares, acumula 13 unidades.

Newell's tendrá por primera ocasión en el banco de suplentes a Walter Mazzantti. El delantero es la flamante incorporación del club. Entrenó el lunes por la mañana con sus nuevos compañeros y quedó concentrado ese mismo día, para estar este martes entre los relevos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2031521359700926766&partner=&hide_thread=false Formación confirmada para recibir a Platense en el Coloso #VamosNewells pic.twitter.com/Va9Q4taP47 — Newell’s Old Boys (@Newells) March 11, 2026

>> Leer más: Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

Mazzantti llega desde Independiente, a préstamo por una temporada. Integró el plantel del Rojo en el actual torneo y disputó varios partidos, aunque uno solo de titular: en el 1 a 1 contra Newell's en el Coloso por la 2ª fecha.

Otra incorporación, en el banco de Newell's

Con más días de entrenamiento, también será suplente otro de los futbolistas que recién se sumó, el marcador de punta Martín Ortega.

El defensor pasó por Tigre la temporada anterior y se incorporó a Newell's en condición de libre. No sumó minutos de fútbol en este año.

Los titulares: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Luciano Herrera, Walter Núñez y Facundo Guch; Juan Ignacio Ramírez.

Martín Luciano quedó afuera de los concentrados.