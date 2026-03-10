La Capital | Ovación | Newell's

Confirmado: Frank Kudelka metió un cambio en Newell's para medirse con Platense en el Coloso

El entrenador sacó a Valentino Acuña por Facundo Guch para el partido de este martes, a las 22, ante el Calamar

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

10 de marzo 2026 · 21:40hs
Williams Barlasina será el arquero titular de Newells por segundo partido seguido.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Williams Barlasina será el arquero titular de Newell's por segundo partido seguido.

Segundo partido de Newell's con Frank Kudelka en el banco. El entrenador realizó una sola modificación respecto de la fecha anterior contra Central, para el enfrentamiento de este martes contra Platense a partir de las 22 en el Coloso. Entra Facundo Guch por Valentino Acuña.

La novedad es que llevará al banco de suplentes a los dos futbolistas que se incorporaron en los últimos días: Walter Mazzantti y Martín Ortega.

El once rojinegro buscará la primera victoria en el torneo Apertura.

Hasta esta 10ª fecha, con la 9ª postergada por el paro del fútbol, la Lepra suma 2 unidades. Platense, con el ex-Newell's Víctor Cuesta entre los titulares, acumula 13 unidades.

Newell's tendrá por primera ocasión en el banco de suplentes a Walter Mazzantti. El delantero es la flamante incorporación del club. Entrenó el lunes por la mañana con sus nuevos compañeros y quedó concentrado ese mismo día, para estar este martes entre los relevos.

>> Leer más: Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

Mazzantti llega desde Independiente, a préstamo por una temporada. Integró el plantel del Rojo en el actual torneo y disputó varios partidos, aunque uno solo de titular: en el 1 a 1 contra Newell's en el Coloso por la 2ª fecha.

Otra incorporación, en el banco de Newell's

Con más días de entrenamiento, también será suplente otro de los futbolistas que recién se sumó, el marcador de punta Martín Ortega.

El defensor pasó por Tigre la temporada anterior y se incorporó a Newell's en condición de libre. No sumó minutos de fútbol en este año.

Los titulares: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Luciano Herrera, Walter Núñez y Facundo Guch; Juan Ignacio Ramírez.

Martín Luciano quedó afuera de los concentrados.

En vivo: Newell's encontró un gol de tiro libre a través de Facundo Guch y derrota 1 a 0 a Platense

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Confirmado: Frank Kudelka metió un cambio en Newell's para medirse con Platense

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron