El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Italia compró un raro retrato del pintor barroco Caravaggio por 30 millones de euros, una de las mayores inversiones estatales realizadas por una sola obra de arte, según precisó el Ministerio de Cultura del país europeo.

El retrato, creado hacia 1598 y atribuido a Caravaggio en 1963, representa a Maffeo Barberini, un noble que más tarde se convirtió en el Papa Urbano VIII.

El Estado italiano adquirió la pintura a una colección privada después de más de un año de negociaciones y ahora pasará a formar parte de la colección permanente del Palazzo Barberini de Roma.

“Esta es una obra de importancia excepcional”, afirmó el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, y señaló que la pintura fue un punto de inflexión en el redescubrimiento moderno de Caravaggio y que su compra contribuye a reforzar la presencia de sus obras en las colecciones públicas italianas.

La nueva adquisición sigue a la compra del “Ecce Homo”, de Antonello da Messina, y forma parte del proyecto más amplio de Italia para fortalecer el patrimonio cultural nacional, haciendo accesibles a investigadores y al público algunas obras maestras de la historia del arte.

El “Retrato de monseñor Maffeo Barberini” muestra a quien sería Papa vestido como clérigo de la Cámara Apostólica, en un momento crucial de su ascenso al poder. La obra se hizo famosa gracias al crítico de arte Roberto Longhi en su artículo de 1963 “El verdadero ‘Maffeo Barberini’ de Caravaggio”, y desde entonces fue ampliamente reconocida por la crítica como una obra de Caravaggio.

Longhi calificó la pintura como “uno de los momentos fundacionales del retrato moderno”, y subrayó cómo Caravaggio introdujo una nueva intensidad psicológica.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, nacido en Milán en 1571 y fallecido en Porto Ercole en 1610, a los 38 años, revolucionó la pintura a comienzos del siglo XVII al introducir un uso dramático de la luz que se convirtió en la piedra angular del estilo barroco. Actualmente es uno de los artistas más estudiados del mundo, aunque el número de sus obras confirmadas sigue siendo extremadamente limitado.

El retrato recién adquirido por el gobierno italiano se exhibirá en el Palazzo Barberini, construido por Carlo Maderno (también arquitecto de la fachada de la Basílica de San Pedro) y Gian Lorenzo Bernini (considerado el iniciador del barroco en la escultura). El edificio es una de las dos sedes de la Galería Nacional de Arte Antiguo, y alberga una de las colecciones más importantes del mundo, con obras de Bernini, Tiziano, Poussin, Canaletto, El Greco, Tintoretto, Rafael, Guido Reni, Tiepolo y Caravaggio, entre ellas uno de sus cuadros más famosos, “Judit y Holofernes”.