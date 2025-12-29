La Capital | Zoom | Monzón

El crimen de Jeremías Monzón: las claves de una investigación que conmociona a Santa Fe

La investigación por el homicidio del adolescente avanza con adolescentes aprehendidos, peritajes forenses y posibles registros audiovisuales

29 de diciembre 2025 · 09:57hs
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida de Jeremías Monzón

El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida de Jeremías Monzón

El cuerpo sin vida de Jeremías Monzón, el joven santafesino de 15 años, fue encontrado el 22 de diciembre, tras permanecer cuatro días desaparecido y mientras se encontraba activa una Alerta Sofía por su búsqueda. El cuerpo fue hallado en un galpón abandonado, ubicado frente al estadio de Colón, en la zona del barrio Chalet, y presentaba más de 20 puñaladas.

Todo el material probatorio quedó concentrado en el despacho del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias, quien encabeza una investigación que ya cuenta con datos centrales. La necropsia determinó que Jeremías fue asesinado con al menos dos armas blancas: un cuchillo y otro objeto metálico de características similares a un destornillador, lo que refuerza la hipótesis de que al menos dos personas participaron del crimen.

Ahora bien, en los últimos días, la investigación registró nuevos avances. La causa cuenta con tres adolescentes aprehendidos, el secuestro de teléfonos celulares y el desarrollo de peritajes forenses clave, mientras los investigadores analizan una trama vinculada a redes sociales, imágenes y posibles registros audiovisuales del ataque.

En este contexto, el medio UNO Santa Fe compartió las 10 claves de uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos en la provincia, que permite reconstruir el avance de la investigación y los elementos que rodean el asesinato.

1. El escenario del crimen

El cuerpo de Jeremías Monzón fue hallado en una fábrica abandonada ubicada en J. J. Paso al 3700, en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe, frente a la cancha de Colón.

La muerte se habría producido entre la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de diciembre.

2. La víctima

Jeremías tenía 15 años y residía en la ciudad de Santo Tomé. Su desaparición fue denunciada el mismo jueves 18, horas después de haber salido de su casa para encontrarse con una joven en Santa Fe.

3. Tres menores detenidos

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron cuatro allanamientos simultáneos en Santa Fe y Santo Tomé.

Como resultado fueron aprehendidos tres adolescentes, entre ellos una joven de 16 años que mantenía una relación afectiva con la víctima. Este sábado por la mañana, la joven fue trasladada ante la Justicia y, tras la exposición de los motivos, se le informó que quedaba privada de su libertad por su presunta vinculación con el crimen de Jeremías Monzón.

4. Los celulares y las imágenes

Durante los procedimientos se secuestraron numerosos teléfonos celulares que ahora son analizados por las fiscalías intervinientes.

Los investigadores creen que en esos dispositivos podrían existir imágenes o videos del momento del ataque, lo que sería una prueba central.

5. La primera hipótesis

La principal línea de investigación sostiene que la joven de 16 años habría convocado a Jeremías a Santa Fe y lo condujo hasta el lugar donde lo estaban esperando sus atacantes.

Incluso se analiza la posibilidad de que el homicidio haya sido planificado y registrado en video.

6. Las heridas y el ataque

La necropsia determinó que el adolescente recibió más de 20 puñaladas en la zona torácica.

Se utilizaron al menos dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador, lo que refuerza la hipótesis de que participaron al menos dos personas.

7. Buzos tácticos y rastrillaje

Tras el testimonio de una persona que se presentó ante la Justicia, se ordenó un rastrillaje en el Parque del Sur.

Buzos tácticos y peritos de la PDI buscaron posibles elementos probatorios arrojados al agua luego del crimen.

8. El papel de las redes sociales

De las investigaciones se desprenden fotos y videos que también componen la trama del crimen del adolescente de 15 años.

Monzón utilizaba las plataformas digitales como medio de contacto con otros chicos y chicas. Una relación conflictiva, el manejo de imágenes privadas y discusiones por su difusión habrían sido factores determinantes en el desencadenamiento del ataque.

9. La intervención judicial

La causa está en manos de las fiscalías de Homicidios y de Menores del Ministerio Público de la Acusación, que ordenaron peritajes criminalísticos, análisis de dispositivos electrónicos y la detención de los sospechosos.

10. Cómo continúa el caso

Ahora se aguardan los resultados de los peritajes tecnológicos, el análisis de cámaras de seguridad del recorrido entre el lugar del crimen y el Parque del Sur, y la definición de responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Asimismo, este lunes 29 de diciembre se llevará a cabo la audiencia imputativa en primera instancia de los jóvenes detenidos en la Sala 8 de los Tribunales de Santa Fe.

