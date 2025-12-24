Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un bestial ataque

Jeremías Monzón tenía 15 años y fue asesinado de 20 puñaladas. La investigación sostiene que usaron un cuchillo y un objeto similar a un destornillador

Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

La confirmación de la muerte violenta del adolescente santafesino Jeremías Monzón , de 15 años. sumada a los peritajes criminalísticos realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) en la escena del crimen y al trabajo de los pesquisas de Homicidios de la PDI Región I , permitió comenzar a delinear el perfil de una causa que expone una de las investigaciones más estremecedoras de los últimos años en la ciudad de Santa Fe.

Todo el material probatorio fue concentrado en el despacho del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias, a cargo de una investigación que ya cuenta con datos centrales: la necropsia estableció que Monzón fue asesinado con al menos dos armas blancas , una de ellas un cuchillo y la otra un objeto metálico de características similares a un destornillador , lo que refuerza la hipótesis de que al menos dos personas participaron del ataque .

El cuerpo del adolescente presentaba más de 20 puñaladas en la zona torácica , indicó Uno Santa Fe, en lo que los investigadores describen como un ataque brutal y planificado .

De las investigaciones se desprenden fotos y videos que también componen la trama del crimen del adolescente de 15 años.

Monzón utilizaba las plataformas digitales como medio de contacto con otros chicos y chicas. Los investigadores sostienen que una relación amorosa que el adolescente mantenía con una joven del sur de la capital provincial, sumada al contenido de imágenes y videos que la víctima tenía de otras jóvenes, habría funcionado como detonante del ataque.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la investigación, la joven convocó a Jeremías a viajar de Santo Tomé (de donde era oriundo el joven) a Santa Fe y lo habría hecho ir al lugar donde finalmente fue asesinado, por un motivo que todavía permanece bajo análisis judicial.

>> Leer más: Triple crimen en Las Flores: complejo trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

El jueves 18 de diciembre, Monzón llegó a la capital provincial, se encontró con ella y luego, por razones que la investigación intenta esclarecer, se dirigió solo hasta un inmueble abandonado ubicado en barrio Chalet, frente a la cancha de Colón. Allí, lo estaban esperando quienes serían sus asesinos.

El ataque y los responsables

En ese lugar, Jeremías fue atacado con armas blancas de distintas características, recibiendo múltiples heridas que le provocaron la muerte.

Las condiciones del ataque, la cantidad de lesiones y el tipo de armas utilizadas refuerzan la presunción de que intervinieron al menos dos agresores.

Para los investigadores, el crimen se encuadra dentro de una venganza ejecutada mediante un ardid engañoso, en la que la víctima fue inducida a concurrir al sitio donde lo aguardaba la emboscada.

>> Leer más: Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía

El cuerpo del adolescente permaneció oculto durante cuatro días. Recién cuando los olores nauseabundos comenzaron a alertar a los vecinos de la zona, el cadáver fue encontrado cubierto con cartones en el interior del inmueble abandonado. Fueron esos vecinos quienes dieron aviso a la Policía.