La Capital | La Ciudad | Mujeres

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Según la Sociedad Neurológica Argentina las mujeres no reciben la misma atención que los hombres y hay más severidad en ACV, Alzheimer, cefaleas y otras dolencias

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

10 de marzo 2026 · 06:00hs
Migrañas y cefaleas

Migrañas y cefaleas, entre otras enfermedades, son más comunes en mujeres y el impacto en la calidad de vida es mayor 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la comisión de género de la Sociedad Neurológica Argentina, reveló datos contundentes sobre el impacto de enfermedades que afectan el cerebro de las mujeres. El llamado de atención que hace esta entidad se basa en los diagnósticos tardíos y la mala evolución de dolencias como el ACV, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la migraña y la epilepsia, que se potencian por las situaciones cotidianas de mayor carga mental y física, porque las tareas de cuidado que casi siempre recaen en mujeres y porque al estar atentas a la salud de su familia descuidan la propia. Además, pocas veces el sistema de salud y los médicos integran la perspectiva de género en las consultas y urgencias.

"El sexo y el género influyen en el riesgo, el diagnóstico, el tratamiento y los resultados: la perspectiva de género es una necesidad basada en evidencia", señalaron las especialistas.

De allí que la entidad que nuclea a neurólogos y neurólogas de todo el país haya puesto el acento este año (desde su comisión de género) en la importancia de "una práctica profesional más justa, inclusiva y basada en la evidencia que enriquece la vida profesional y de manera transversal impacta en la población y fortalece al sistema de salud en su conjunto".

El modelo médico hegemónico en el que predomina el patriarcado y destaca como "dueño del saber" y del cuidado de la salud al profesional varón, también debe cambiar para que las situación mejore.

>>Leer Más: 8M: en el Gran Rosario las mujeres ganan casi 40% menos que los varones

Datos contundentes y reveladores

Alzheimer: 65 al 70 por ciento de las pacientes son mujeres y se detecta en etapas más avanzadas.

ACV: más discapacidad funcional y más mortalidad.

Parkinson: es menos frecuente que en varones pero se diagnostica más tarde y es más severo en mujeres.

Migraña y cefaleas: son tres veces más frecuentes en las mujeres, principal causa de discapacidad en mujeres jóvenes.

Epilepsia: las mujeres enfrentan más barreras y estigmatización.

Enfermedades neuromusculares: diagnósticos tardíos y demoras en el acceso a estudio especializados.

ELA: diferencias en progresión y supervivencia. Fenotipos más bulbares.

Esclerosis múltiple: la sufren dos o tres veces más que los hombres. El acceso a terapias se demora.

Cuidadoras: representan más del 70 por ciento de las cuidadoras de pacientes neurológicos. Menos cuidado propio. Menos salud física y mental.

gamma-acv-02.jpg
La neuróloga Guadalupe Bruera, jefa de Neurología de Grupo Gamma

La neuróloga Guadalupe Bruera, jefa de Neurología de Grupo Gamma

El modelo patriarcal y la salud

La Capital habló con la médica neuróloga Guadalupe Bruera, jefa del Servicio de Neurología de Grupo Gamma, quien planteó que ante todo debería cambiar "la forma de ejercer la medicina". La experta detalló: "Debería dejar de imponerse el modelo hegemónico en el cual predomina el patriarcado, que mata, y que nos dice que el salvador es un médico varón que es el que sabe, el que tiene el conocimiento. Los pacientes y la población en general son sometidos a ese modelo. Esta situación está estudiada desde hace años y es un modelo que si bien muchas instituciones lo han cambiado, en la práctica aún no se ha modificado, lamentablemente".

Un ejemplo es la denominada relación médico paciente. "Este concepto hace mucho que se modificó y se habla de relación paciente médica/médico; el tema es claro: ¿quién está primero cuando hablamos de relación médico (varón) paciente? Muchos ya no ejercemos de ese modo la medicina pero tuvimos que desaprender lo aprendido", y el desafío continúa para la mayoría.

"Ejercer la neurología con perspectiva de género es democratizar el conocimiento y dar herramientas tanto al paciente como a la familia de que el conocimiento se construye de manera colectiva: no hay un único saber sino una construcción entre el paciente, la familia, el contexto y en último lugar, una, como médica", reflexionó la especialista.

ACV mujer lesion
Dolores neuromusculares, ACV, ELA, Alzhemier, son enfermedades que

Dolores neuromusculares, ACV, ELA, Alzhemier, son enfermedades que "sufren" de peor manera las mujeres

Las mujeres viven peor

"Sí. Vivimos peor y tenemos mayor impacto cerebral. La salud es una sola, no me gusta hablar de salud mental por un lado y física por otro porque quedamos fragmentados. Entonces tenemos menor calidad de salud las mujeres y más impacto neurológico porque nada de lo que hagamos conforma a casi nadie y en especial a nosotras mismas. Porque podés recibir el premio Nobel de Economía, como Claudia Goldín, (que fue galardonada en 2023 por sus pioneras investigaciones sobre la brecha de género en el mercado laboral), quien demostró la brecha de la curva en U _exponiendo que la participación femenina no tuvo una tendencia lineal ascendente sino una forma de U a lo largo del tiempo, influenciada por la industrialización y los cambios sociales_ y luego no ves cambios...¿Por qué? Porque por ejemplo tenemos un presidente que dice que por más que le hayan entregado datos contundentes en género son inventados y asegura que en realidad estamos muy bien, y que es una cuestión política la perspectiva de género y que no es una forma de violencia negar hasta los números publicados", reflexionó con firmeza la doctora.

"Los lugares de toma de decisión y de poder son siempre de varones", enfatizó Bruera, entonces "nosotras hacemos un esfuerzo enorme y hasta el último día de nuestras vidas tenemos que demostrar que sabemos. Nos exigen ocupar lugares que no son nuestros, porque siempre es un lugar prestado de una figura masculina".

Noticias relacionadas
De la cocina al volante. Natalia Filoni es una de las mujeres que ingresó en los últimos años gracias a la aplicación de la ordenanza que creó el Registro de Conductoras.

De la cocina al volante: la historia de una colectivera "fanática de los fierros"

8M. Una de los ejes de la lucha en el Día de la Mujer es combatir la brecha salarial.

8M: en el Gran Rosario las mujeres ganan casi 40 % menos que los varones

El predio estará ambientado para la ocasión con gazebos institucionales y banderines violetas, simbolizando la lucha y los logros de las mujeres. Se invita a vecinos y vecinas a acercarse para apoyar la producción local y compartir una tarde de reflexión y celebración. 

Bajo el lema "Celebrando las mujeres en acción" se realizará en Baigorria una feria popular en el marco del 8M

Las mujeres volverán a salir en la calle en Rosario por el 8M, pero la movilización será ele lunes 9 de marzo

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido

Ver comentarios

Las más leídas

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Lo último

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newells

La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newell's

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

El intendente Pablo Javkin quiere reemplazar los ómnibus que usan gasoil. Las pruebas dieron buenos resultados pero el financiamiento es un escollo
Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Por Lucas Ameriso

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Por Facundo Borrego
Política

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ovación
En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas

Por Luis Castro
Ovación

"En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas"

En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas

"En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas"

Newells jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

Newell's jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Policiales
Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

La Ciudad
Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
La Ciudad

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Susto en vivo: Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio
Información General

Susto en vivo: Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
El Mundo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio