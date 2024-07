La provincia replicó a Di María: "Los protocolos para garantizar la seguridad están vigentes"

El gobernador Pullaro se refirió a los motivos que argumentó Di María para no volver a la selección

Luego de que Gonzalo Belloso, presidente del club Rosario Central, confirmara este lunes que Ángel Di María no volverá al club de Arroyito en 2024 por cuestiones vinculadas a la seguridad, llegó la respuesta del gobierno provincial.

"Es doloroso que una persona no quiera volver por una cuestión de seguridad, pero hay que saber que los protocolos están vigentes como para garantizar la seguridad de las personas públicas", señaló el gobernador Maximiliano Pullaro en diálogo con la prensa.

Belloso: Di María no vuelve a Central "porque no está garantizada su seguridad"

Di María no vuelve a Central "porque no está garantizada su seguridad", confirmó el presidente Gonzalo Belloso

Al respecto, agregó que las condiciones de seguridad para Fideo estaban garantizadas: "Yo digo que sí, todas las personas tienen los resguardos. Pero hay que aceptar un protocolo, no es la misma vida que vas a tener si sos una persona conocida o que puede ser víctima de tensión , en este caso de hinchadas de fútbol" .

Por otro lado, el gobernador expresó que "es muy difícil poder prevenir" que una persona, un grupo criminal o un grupo de fútbol haga una amenaza sobre alguien. "En Estados Unidos casi asesinan a un presidente, fijémonos lo que sucedió en Madrid o Israel. Hay hechos que no se pueden prevenir en ningún lugar del mundo", mencionó.

Fuentes de la cartera que conduce Pablo Cococcioni confirmaron a La Capital que adhieren "100% a las declaraciones de Pullaro". "La provincia tiene los indicadores más bajos de violencia altamente lesiva de los últimos 15 años en la ciudad de Rosari. Todos los hechos de amenazas y amedrentamiento de los últimos siete meses fueron esclarecidos, por el trabajo investigativo policial y de MPA", subrayaron.

Las amenazas a Di María

Según explicó Belloso, el motivo del trunco regreso fueron las amenazas que el jugador sufrió junto a su familia, por lo que siente que su seguridad no está garantizada. Por eso decidió continuar en Benfica, reveló el presidente de esa entidad.

"La vuelta de Angelito es, o fue, un sueño para todos los hinchas de Central. En estos últimos años se afianzó la idea de que venía. El club creció un poco más y creíamos que estábamos en un buen momento para recibirlo, con un plantel bien armado, técnico de la casa y una estructura sólida. Pero nos informó que no está garantizada la seguridad ni para él ni para su familia", dijo Belloso en diálogo con Radio 2.

En marzo dejaron una nota en la puerta de ingreso a un barrio cerrado y luego en mayo vandalizaron un mural con su cara y balearon una estación de servicio para dejar otro mensaje.

imagefideo.jpg Angel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso, el domingo pasado durante los festejos por la consagración de la selección nacional como campeón de la Copa América.

El directivo negó las versiones de que el problema se haya originado en la extensión del contrato, tema por el cual afirmó que ni siquiera hubo conversaciones.

“Nos dijo que no se sentía seguro y que tomó la decisión después de la Copa América. No siente las garantías de seguridad y nos dijo que no podía volver al club. A nosotros nos duele, pero respetamos muchísimo la decisión”, aseguró.

“Central mañana tiene que jugar de nuevo y estamos muy bien. Estamos mirando lo que viene, este es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él lo confirmó el sábado”, aseveró Belloso para concluir con el tema y remarcar que la institución continúa adelante en su camino a cumplir con los objetivos anuales.