La provincia defendió la detención de personas por circular sin DNI

El funcionario formuló esas declaraciones tras conocerse un pedido oficial del Servicio Público de Defensa Penal para que cesen esas detenciones. El organismo denunció la amenaza “actual inminente y potencial” que padecen quienes viven en la calle, pero también los jóvenes que circulan sin documento. Según el Servicio Público de la Defensa Penal, de las 876 personas demoradas en Rosario entre mediados de julio y la primera semana de agosto, la mayoría fueron detenidas por no poseer DNI. Y en 385 casos la policía no informó el motivo del arresto.

En una conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede de Gobernación, el secretario de Análisis de Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, Esteban Santantino, junto al secretario de Seguridad, Omar Pereyra, salió a ratificar la potestad de la policía de demorar a personas ante la presunción de delitos o ante la falta de DNI.

Santantino.jpg Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El funcionario expresó en ese sentido: “Ya tuvimos que responder ante presentaciones de hábeas corpus, y se comprende que el trabajo policial tiene la potestad cuando detecta una situación que deriva con cierto nivel de sospecha sobre personas que se niegan a identificarse con el DNI o cuando responden con evasivas a la hora de decir quiénes son o de explicar la actividad que están llevando adelante”.

“Esas situaciones permiten hacer uso de una facultad que tiene la policía. El problema es que durante muchos años, se entendió que no era así y que la policía no podía hacer eso. Entonces, ¿qué hacía la policía? Nada. Y al no hacer nada, había alguien que tenía más margen de maniobrabilidad en las ciudades de la provincia de Santa Fe, que son los delincuentes. Tienen todo el día para poder pensar de qué manera pueden llevar adelante sus actividades, porque es a lo que se dedican”, subrayó Santantino.

El funcionario de Seguridad agregó que “recuperar el trabajo policial comporta a eso, incluso a generar sorpresa por parte de la población, y situaciones que al identificar un hecho problemático se actúe por parte de la conducción política, porque nosotros asumimos la responsabilidad por lo que sucede en las calles. Ese es el camino, sin dudas”, subrayó.