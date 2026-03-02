La Capital | Policiales | clásico rosarino

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

La policía usó gases lacrimógenos y balas de goma en el parque de la Independencia. También hubo disturbios frente al Heca

2 de marzo 2026 · 07:39hs
Un patrullero quedó roto en Pellegrini e Iriondo tras el clásico rosarino.

Foto: Policía de Santa Fe.

Un patrullero quedó roto en Pellegrini e Iriondo tras el clásico rosarino.

Luego del triunfo de Central en el clásico rosarino se registraron disturbios dentro y fuera de la cancha de Newell's. En la avenida Pellegrini quedaron varios edificios rotos y contenedores incendiados y la policía confirmó este lunes la captura de un joven de 23 años por el ataque a un patrullero que estaba a varias cuadras del estadio.

Voceros de las fuerzas de seguridad provinciales apuntaron que una suboficial sufrió lesiones en el ojo mientras estaba frente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Previamente se habían registrado otros actos de vandalismo, así como enfrentamientos entre hinchas rojinegros y el personal a cargo del operativo en el parque de la Independencia, de modo que la serie de disturbios se extendió hacia la zona oeste.

Los agentes apostados en las afueras del Coloso utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma durante el procedimiento posterior al partido. En inmediaciones de la avenida Intendente Morcillo y Calixto Lassaga, cerca del Jardín Francés, un grupo de hinchas insultó a los uniformados y les arrojó objetos contundentes.

Disturbios tras el clásico rosarino

La retirada del público en el estadio Marcelo Bielsa dejó un saldo importante en cuanto a daños materiales en viviendas ubicadas sobre avenida Pellegrini. Al menos tres edificios fueron apedreados en el tramo delimitado por Callao y Santiago.

Patrullero roto Pellegrini Iriondo 2

Por otra parte, algunas personas corrieron o derribaron los contenedores de basura. Esta acción se repitió hacia el oeste, donde algunos recipientes quedaron en llamas. Cuando la policía respondió a la denuncia de una de estas maniobras a la altura de la calle Iriondo, un muchacho lanzó un trozo de mampostería y destruyó la ventanilla trasera derecha de un vehículo de la fuerza.

>> Leer más: Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla en el Parque

El presunto agresor escapó hacia bulevar Avellaneda, pero lo capturaron en el cruce de Castellanos y Pasco. Luego del intento de huida de Alexander Z. frente al Heca, una suboficial de 30 años recibió asistencia médica en el Sanatorio Laprida por lesiones en el ojo derecho.

Antes de este incidente en el despliegue de la Brigada Orden Urbano (BOU), la policía disparó a 45 grados con municiones antitumulto para tratar de disuadir a los hinchas que los increpaban cuando salían del estadio Marcelo Bielsa. Los agentes que estaban en la zona resultaron ilesos, mientras que dos caballos quedaron heridos por los piedrazos.

