Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

De cara al partido del sábado por la noche en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas para los vendedores de las inmediaciones de la cancha

Central de prepara para enfrentar el sábado por la noche a Belgrano en Arroyito , por la primera fecha del campeonato. De cara a ese duelo, que se jugará a partir de las 22 en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas de reordenamiento de los puestos de venta de comidas en inmediaciones del estadio .

Este miércoles por la mañana, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario detallaron las nuevas disposiciones que comenzarán a regir a partir de este sábado, en el marco del operativo de seguridad diagramado en conjunto con la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.

Es que tras sucesivas reuniones con vecinos autoconvocados de barrio, las autoridades firmaron un acta acuerdo entre la dirección dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Municipalidad de Rosario para establecer u un nuevo anillo de seguridad en los alrededores del estadio , con el propósito de regular los puestos de comida y venta ambulante, entre otras medidas relacionadas a la celebración de los espectáculos deportivos.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, contó la decisión llegó tras reuniones con vecinos de la zona que plantearon su disconformidad en el desarrollo de la previa de los partidos . "Dentro de lo que es el anillo de seguridad Nº 3, que son las calles Ferreyra, Juan José Paso, Avellaneda y avenida de los Trabajadores , se reordenó la venta de puestos de comida, como los de choripán", dijo el funcionario.

En este sentido, explicó que se le dio la posibilidad a los puesteros que se ubiquen en el Parque Alem y se reordenó también la cantidad de puestos de comida. El municipio, a través de sus áreas de control, tienen relevados unos 20 puestos de comida. Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia del municipio, recordó que las habilitaciones de los puestos fue un trabajo que se hizo el año pasado, por lo que ya tienen censados e identificados con un QR a los vendedores habilitados. "Si el inspector ve que hay algún puesto que no está habilitado, se lo retira automáticamente", apuntó.

Baños y contenedores

"Se le ha pedido a cada uno de ellos que, por cuadra, alquilen un baño sanitario y un contenedor de basura. No estamos en contra de la concentración del público ni de comer antes o después del partido, sino que lo que se busca es reordenar y que exista una buena convivencia entre el vecino de Arroyito con la persona que decide ir ese día a participar un evento en el estadio", dijo Velázquez.

"Lo que se va a prohibir acá —agregó— es que prendan fuego en la vereda o en la calle, que vandalicen lugares públicos y que ocupen lugares de los vecinos como el frente de los edificios y las casas. Si querés consumir un choripán o una hamburguesa tenés un puesto de comida que está censado y controlado por la Municipalidad. Y por supuesto se prohíbe la venta de alcohol, tanto para los puestos como para los negocios, cuatro horas antes del inicio del partido y dos horas posterior".

El tránsito por Avellaneda

Además se dispondrá de un vallado central sobre Avellaneda, desde Juan José Paso a Génova. "La idea es que Avellaneda, de sur a norte, esté abierta porque entendemos que el funcionamiento de La Florida tiene que ser normal, independientemente de que Central esté jugando un partido. Por eso vamos a tratar de ordenar y emprolijar esa zona", afirmó.

Por su parte, el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, confirmó que la circulación va a ser la misma. "Para garantizar esos anillos y cierres va a haber cortes con inspectores de tránsito que van a regular y permitir el ingreso de los vehículos de los vecinos para que puedan entrar y salir", aclaró.