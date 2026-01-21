La Capital | La Ciudad | Arroyito

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

De cara al partido del sábado por la noche en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas para los vendedores de las inmediaciones de la cancha

21 de enero 2026 · 13:05hs
Los puesteros de venta de choripanes

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los puesteros de venta de choripanes, una postal en los partidos en Arroyito.

Central de prepara para enfrentar el sábado por la noche a Belgrano en Arroyito, por la primera fecha del campeonato. De cara a ese duelo, que se jugará a partir de las 22 en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas de reordenamiento de los puestos de venta de comidas en inmediaciones del estadio.

Este miércoles por la mañana, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario detallaron las nuevas disposiciones que comenzarán a regir a partir de este sábado, en el marco del operativo de seguridad diagramado en conjunto con la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.

Es que tras sucesivas reuniones con vecinos autoconvocados de barrio, las autoridades firmaron un acta acuerdo entre la dirección dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Municipalidad de Rosario para establecer u un nuevo anillo de seguridad en los alrededores del estadio, con el propósito de regular los puestos de comida y venta ambulante, entre otras medidas relacionadas a la celebración de los espectáculos deportivos.

Cómo será la actividad en Arroyito

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, contó la decisión llegó tras reuniones con vecinos de la zona que plantearon su disconformidad en el desarrollo de la previa de los partidos. "Dentro de lo que es el anillo de seguridad Nº 3, que son las calles Ferreyra, Juan José Paso, Avellaneda y avenida de los Trabajadores, se reordenó la venta de puestos de comida, como los de choripán", dijo el funcionario.

cancha (1)

En este sentido, explicó que se le dio la posibilidad a los puesteros que se ubiquen en el Parque Alem y se reordenó también la cantidad de puestos de comida. El municipio, a través de sus áreas de control, tienen relevados unos 20 puestos de comida. Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia del municipio, recordó que las habilitaciones de los puestos fue un trabajo que se hizo el año pasado, por lo que ya tienen censados e identificados con un QR a los vendedores habilitados. "Si el inspector ve que hay algún puesto que no está habilitado, se lo retira automáticamente", apuntó.

>> Leer más: A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Baños y contenedores

"Se le ha pedido a cada uno de ellos que, por cuadra, alquilen un baño sanitario y un contenedor de basura. No estamos en contra de la concentración del público ni de comer antes o después del partido, sino que lo que se busca es reordenar y que exista una buena convivencia entre el vecino de Arroyito con la persona que decide ir ese día a participar un evento en el estadio", dijo Velázquez.

"Lo que se va a prohibir acá —agregó— es que prendan fuego en la vereda o en la calle, que vandalicen lugares públicos y que ocupen lugares de los vecinos como el frente de los edificios y las casas. Si querés consumir un choripán o una hamburguesa tenés un puesto de comida que está censado y controlado por la Municipalidad. Y por supuesto se prohíbe la venta de alcohol, tanto para los puestos como para los negocios, cuatro horas antes del inicio del partido y dos horas posterior".

El tránsito por Avellaneda

Además se dispondrá de un vallado central sobre Avellaneda, desde Juan José Paso a Génova. "La idea es que Avellaneda, de sur a norte, esté abierta porque entendemos que el funcionamiento de La Florida tiene que ser normal, independientemente de que Central esté jugando un partido. Por eso vamos a tratar de ordenar y emprolijar esa zona", afirmó.

Por su parte, el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, confirmó que la circulación va a ser la misma. "Para garantizar esos anillos y cierres va a haber cortes con inspectores de tránsito que van a regular y permitir el ingreso de los vehículos de los vecinos para que puedan entrar y salir", aclaró.

Noticias relacionadas
Los celulares en las aulas es un tema controversial, dice la exministra Claudia Balagué

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

El helicóptero de la Policía de Santa Fe que se suma a las tareas de vigilancia en Rosario

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Incendio en barrio Abasto. El auto quedó envuelto en llamas en Paraguay y Riobamba

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Médicos residentes y otros profesionales interdisciplinarios protestaron en la puerta del hospital Centenario.

Residentes denuncian que Nación les quedó debiendo cuatro meses de sueldo

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Lo último

Nación confirmó la primera muerte por la gripe H3N2K en el país

Nación confirmó la primera muerte por la gripe H3N2K en el país

Premios Razzies: se conocieron las nominaciones a las peores películas del año

Premios Razzies: se conocieron las nominaciones a las peores películas del año

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

De cara al partido del sábado por la noche en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas para los vendedores de las inmediaciones de la cancha

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus
LA REGION

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

Ovación
Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida
Ovación

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Abierto de Australia: dos triunfos y dos derrotas de tenistas argentinos en la segunda ronda

Abierto de Australia: dos triunfos y dos derrotas de tenistas argentinos en la segunda ronda

Comienzan a emigrar: ¿cuál es el primer jugador de Newells que se irá de la Lepra en este 2026?

Comienzan a emigrar: ¿cuál es el primer jugador de Newell's que se irá de la Lepra en este 2026?

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa