Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

La idea de las distintas agrupaciones rojinegras es juntarse este lunes con la comisión directiva para abordar el presente deportivo

Los distintos actores políticos de la oposición de Newell’s expresaron su preocupación por el presente del fútbol, tal cual lo sufre cualquier hincha, y solicitaron un encuentro con el presidente Ignacio Boero para presentarle un petitorio y que se les permita colaborar.

Entienden que la situación es crítica y que se necesita una reacción de inmediato, con medidas que sirvan para recomponer el momento futbolístico cuanto antes.

Distintas personas consultadas, pertenecientes al arco político rojinegro, que se juntaron el jueves pasado y confeccionaron el petitorio , plantearon que es imprescindible que las autoridades del club dejen que las ayuden y que se cumpla con lo planteado de armar un plantel de jerarquía, además de que resuelva un cambio de raíz de la estructura futbolística.

Para conversar sobre el presente de Newell’s, los pasos a seguir y la confección del petitorio, se reunieron referentes de distintos frentes y agrupaciones que participaron de las últimas elecciones y de otros movimientos que forman parte de la vida política.

Los que intervinieron del encuentro y que firmaron el petitorio fueron Nuevo Frente Rojinegro y Movimiento Rojinegro Querido (con la presencia de Cristian D’Amico), Fuerza Leprosa (Diego Calderai), Movimiento Castalepra (Germán Denis), Sangre Rojinegra (Mariano Malvar), Agrupación Ñulista los Viejos Muchachos (Pedro Bismarck) y ADN, que si bien no asistió con sus referentes, Daniel Giraudo, Miguel Mari y Pablo Copes, acompañaron la iniciativa.

Recursos económicos y humanos son algunos de las ofrecimientos hacia las autoridades del club, además del requerimiento de que se adopten medidas para modificar el presente. Entienden que este momento es de enorme riesgo de permanencia en la primera y que no es suficiente ni siquiera con que el equipo mejore un poco la campaña, porque ni así resulta rá suficiente para que Newell’s se salve.

En las distintas consultas realizadas, no existen grandes objeciones sobre la designación de Frank Kudelka al frente del equipo. Pero hubo coincidencia en que resulta imprescindible que se le aporten al entrenador jugadores de categoría, algo que al menos para este mercado de pases queda muy poco tiempo porque el martes se vence el plazo para incorporar.

El futuro de Newell's

El planteo de una modificación del manejo del fútbol apunta a toda su estructura, desde la primera hasta las inferiores porque, como señaló otro de los involucrados, está en juego el “futuro inmediato, y también el mediato” porque seguirá habiendo riesgos si no hay un crecimiento y este presente se prolonga en el tiempo.

Hubo algunas agrupaciones que, en forma particular, mantuvieron encuentros con la conducción del club en los últimos días. Pero esta movida y el pedido de reunión convoca a los diferentes actores políticos.

La solicitud de una reunión

“Solicitamos una reunión formal con el presidente Ignacio Boero para que nos reciba el lunes a todas las agrupaciones y de esta forma podamos colaborar con acciones concretas para ayudar a revertir la extrema realidad actual. Newell’s nos necesita a todos”, dice el escrito que las agrupaciones mencionadas difundieron en las redes sociales.