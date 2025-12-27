La Capital | Zoom | Tini Stoessel

Futttura en Rosario: Tini Stoessel confirmó su show y anunciaron la venta de entradas

La cantante llegará a la ciudad en el otoño de 2026 como parte de la gira del festival que generó furor en Tecnópolis

27 de diciembre 2025 · 09:29hs
Tini Stoessel también visitará Córdoba y Salta.

Foto: Instagram/@tinistoessel.

Tini Stoessel también visitará Córdoba y Salta.

Después de múltiples presentaciones en Buenos Aires, Tini Stoessel empezó a preparar una gira internacional en el inicio de 2026 con una buena noticia para el público local. El show de "Futttura" se realizará en Rosario y la venta de entradas ya está lista.

Los organizadores del espectáculo anunciaron que la cantante se presentará el sábado 18 de abril en la cancha de Newell's, la tercera parada dentro de Argentina. Previamente ofrecerá conciertos en Córdoba y San Miguel de Tucumán. Luego viajará a Salta.

La producción en el Coloso forma parte del cronograma del "Tini World Tour", que comenzará el 12 de febrero en Santiago de Chile. La artista también anunció un recital en Montevideo, Uruguay.

¿Cuándo se venden las entradas para ver a Tini en Rosario?

La venta general de entradas al show de Tini en Rosario se programó a partir del martes 30 de diciembre. El sitio oficial se habilitará un día antes como parte de una promoción bancaria exclusiva y luego se abrirá con algunas opciones para comprar los tickets con 3 o 6 cuotas sin intereses.

Embed

La estrella de "Violetta" cerró 2025 con un balance totalmente exitoso en torno a la organización de "Futttura" en Tecnópolis. A pesar de un inicio frustrado por el mal tiempo, el festival se desarrolló con localidades agotadas en nueve fechas entre octubre y noviembre.

>> Leer más: Tini tuvo que cancelar el debut de su festival Futttura "con el corazón partido y mucha frustración"

El evento no sólo fue una fuerte apuesta en cuanto a la producción con múltiples escenarios para repasar la carrera de la artista. Tini también le abrió la puerta a grandes invitados entre los que se destacó Chris Martin, el vocalista y líder de Coldplay.

Después del festival, la gira de la cantante tiene dos shows confirmados en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y ya no quedan entradas para uno de los eventos. Además del estadio Marcelo Bielsa de Rosario, la intérprete se presentará en el estadio Padre Martearena de Salta y en el Hipódromo de Tucumán.

