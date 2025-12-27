Futttura en Rosario: Tini Stoessel confirmó su show y anunciaron la venta de entradas

Información General
"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
La Ciudad
Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
Policiales
Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
Economía
Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"
LA REGION
Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
Policiales
Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
La Ciudad
Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial
POLITICA
El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
Ovación
A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
La Ciudad
La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
Economía
Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
POLICIALES
Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
Policiales
Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
OVACIÓN
Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN
La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
La Región
Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
Policiales
Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Información General
Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
La Ciudad
Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio