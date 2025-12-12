Comerciantes en problemas: advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Desde el Centro Unión Almaceneros y la Cámara de Kioscos de Rosario trazaron un panorama desalentador sobre la realidad que atraviesan ambos sectores

"Ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén" , sentenciaron al unísono desde el Centro Unión Almaceneros de Rosario y la Cámara de Kiosqueros de la ciudad respecto a la baja rentabilidad que se experimenta a ritmo sostenido como consecuencia de la merma en el consumo y los incrementos en las listas de precios, alquileres y servicios. Eso se tradujo en cierre de locales, hasta incluso los de aquellos comerciantes que ostentan una antigüedad superior a los 15 años y compiten con quienes se iniciaron en la actividad comercial tras haberse quedado sin trabajo.

Para tener una idea, una factura promedio de luz que en enero de 2024 oscilaba los 90 mil pesos mensuales, en el mismo mes de 2025 trepó a 380 mil pesos y se estima que en enero de 2026 alcanzará los 600 mil pesos , que se suman el incremento habitual de precios, que va del 3 al 6 por ciento a modo mensual o bimestral y algunos repuntes como en alimentos (10 por ciento) y cigarrillos (13 por ciento). Y en esa suma aún no figura el costo del alquiler, que varía de acuerdo a zona y dimensiones del local comercial.

"Hasta a los que están instalados se les hace muy difícil la supervivencia. En los últimos tres meses vimos cerrar socios históricos de nuestra entidad, que tenían más de 15 años en la actividad . Eso se debe a la falta de rentabilidad y a tener que renovar contratos de alquiler que no iban a poder cumplir, ya que son muy altos los valores", consignó en declaraciones a La Capital el referente de los almaceneros de Rosario, Juan Milito, a la hora de trazar un panorama de la actualidad.

En ese sentido, sostuvo que la realidad obliga a los comerciantes a "ponerse una soga al cuello" porque ven que la perspectiva a mediano y corto plazo es una profundización de la crisis económica de los sectores medios. Y por eso sentenció: "Aquellos que abren negocios nuevos porque perdieron sus fuentes de trabajo empujan en cascada a los que están instalados".

Los kiosqueros ya espera un aumento del 15 por ciento en las principales marcas de cigarrillos.

Asimismo, marcó un panorama desalentador en el mediano y corto plazo para la actividad comercial local. "La demanda no se incrementará porque los salarios de los jubilados y trabajadores están congelados, eso augura un futuro cada vez pesimista para nosotros. La energía eléctrica está en franco aumento y la factura es prácticamente impagable", lamentó.

Ventas versus inflación

Milito apuntó que la venta en valores absolutos, en el mejor de los casos, acompaña la inflación. Sin embargo, en este caso no pasa y los valores de alquiler, energía e insumos son muy altos.

"Para poner un ejemplo, las gaseosas aumentaron promedio un 2,3 mensual, mientras que el incremento de un 1,5 por ciento del salario de los trabajadores hace que la profundización sea cada vez mayor", describió.

El fiado para los históricos

El fiado siempre fue una vieja costumbre barrial entre los almaceneros, quienes llevaban una libreta con aquellas compras que los clientes anotaban para saldar una vez cobrado el salario o aguinaldo, de acuerdo a la época del año.

almacen.jpg Expectativa. Los almaceneros esperaban incrementar sus ventas durante la época de Fiestas. Foto: Marcelo Bustamante

A propósito de eso, Milito admitió que muchos comerciantes utilizan a menudo esa vieja práctica con los clientes "históricos" y jubilados, a quienes se les fían las compras o se les admite el pago con tarjetas de crédito al no poder llegar a fin de mes.

"El aguinaldo del trabajador será para pagar deudas, seguramente. Hay comerciantes que no logran juntar dinero para pagar monotributo y alquileres, de modo que es complicada la situación", anticipó.

Kioscos en alerta

Una situación similar atraviesan los kioscos de Rosario. Al igual que otras cadenas de comercios de mayor envergadura, también soportan los embates de una crisis económica producto de la baja rentabilidad.

En declaraciones a La Red Rosario, el representante de la Cámara que nuclea a los kiosqueros, Marcos Difilippo, apuntó que "ya no es rentable abrir un quiosco o un almacén en Rosario. Antes por ahí una persona que tenía un dinero ahorrado o cobraba una indemnización se tiraba más a abrir ese tipo de negocio, pero hoy ya le está esquivando a esa posibilidad".

golosinas1.jpg Las ventas en los kioscos, en baja. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En ese contexto, confirmó que "hay incrementos que parten desde un 6 por ciento en bebidas con y sin alcohol; un 10 por ciento en derivados de harina, panes, galletitas, snacks y lácteos; y después un 13 por ciento en cigarrillos".

En ese marco, señaló que la demanda está en baja porque la queja de los consumidores es constante. "La realidad actual es que un padre o madre que le quiere comprar un desayuno o merienda a su hijo para la escuela no gasta menos de 4 mil pesos diarios", evaluó.

Aumentos sobre fin de año

Además, agregó que hasta noviembre las empresas aumentaban su lista, pero acompañaban con descuentos, por eso los kiosqueros no trasladaban esos incrementos a los productos. Sin embargo, en diciembre esa situación cambió.

"Lo que pasó este mes es que aumentaron las listas de precios y nos han quitado esos descuentos. Por lo tanto, lamentablemente el pequeño comerciante lo tiene que aplicar directamente al producto y al precio final", lamentó.

Difilippo apuntó que el mayor inconveniente que tienen los kiosqueros de Rosario, más allá de los aumentos de listas, es el costo de los impuestos, precisamente la energía. "Dejame decirte que hoy un kiosco que tiene cinco o seis heladeras, una cortadora de fiambre y ni hablar de un aire acondicionado, paga entre 300 mil y 350 mil pesos por mes de luz", consignó.

Y abundó: "Tenemos colegas que están pagando más de luz que de alquiler y, realmente, es una problemática. Porque más allá de los aumentos constantes, que son mensuales, afecta directamente al comercio".