Estudiantes de la UNR iniciaron la toma de facultades: "Somos una generación angustiada"

Este martes comenzó la toma activa de dos facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en reclamo del aumento de salarios y becas, entre otras cuestiones. "Hoy, los estudiantes somos una generación que está angustiada porque tenemos que tener uno, dos o tres trabajos para sobrevivir" , advirtió una de las referentes del sector.

La consejera superior Fiorella Orso se quejó del incumplimiento de la ley que contempla una fuerte suba en los sueldos docentes y el presupuesto para promover la formación en el nivel superior. Durante un reportaje en LT8 , comentó: " Nos estamos endeudando para pagar la comida y los alquileres. En ese contexto, cada vez nos cuesta más sostenernos en nuestros estudios".

En primer lugar, la toma comenzó la noche anterior en la Facultad de Humanidades y Artes . También se puso en marcha una medida similar en Ciencia Política y Relaciones Internacionales , dentro del predio del barrio República de la Sexta. A las 16, se programó una nueva asamblea para definir si la protesta se extiende hasta el próximo jueves , en vísperas de la quinta marcha federal universitaria .

"Estamos cansados. Los estudiantes perdimos la paciencia para esperar que el gobierno nacional cumpla la ley de financiamiento que fue aprobada hace un año por el Congreso y ratificada nuevamente después del veto", recordó Orso. Luego indicó que "las universidades no dan para más" y remarcó que "los salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza".

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Por otra parte, la integrante del consejo superior de la UNR recordó que las becas Progresar están "congeladas" hace dos años y sólo aportan 35.000 pesos mensuales por persona. "Es poquísimo para sostener nuestros estudios. Esto hace que tengamos menos residencias, menos comedores y menos políticas de bienestar estudiantil", afirmó.

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La dirigente del Frente Santiago Pampillón responsabilizó al gobierno nacional por distintas dificultades en el nivel superior del sistema de educación pública. En este sentido, enumeró: "Nos está dejando sin clases. No podemos cursar y no podemos rendir. Otra de las complicaciones que venimos teniendo es que somos una generación que tiene que trabajar más para sobrevivir, trabajar más por menos salario".

Finalmente, Orso advirtió que no sólo están preocupados por las condiciones materiales de vida y el empobrecimiento. "La problemática de salud mental también golpea a la comunidad estudiantil", remarcó.

¿Cómo sigue la protesta en la UNR?

La iniciativa de la Federación Universitaria de Rosario (FUR) y otras organizaciones apunta a sostener las actividades académicas de este miércoles en paralelo con la protesta. "No hay paro, pero la idea es que las clases sean públicas, que se puedan sacar afuera, tanto a la puerta como a los patios", precisó una de las consejeras que representa a los estudiantes.

En el caso de la Facultad de Humanidades y Artes, la convocatoria se da en paralelo con un pedido para declarar la emergencia edilicia en Entre Ríos al 700. Sobre esta cuestión, Orso indicó: "La situación es realmente grave y muy preocupante. Se caen los techos, los ventiladores no funcionan, te quedás pegado a los enchufes".

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

A nivel general, estudiantes, docentes y otras organizaciones ratificaron la concentración este jueves a las 15.30 en la plaza San Martín. Allí comenzará la quinta marcha universitaria para realizar el acto principal a las 17 en el Monumento Nacional a la Bandera.

La consejera superior de la UNR sostuvo que la movilización "puede confluir con otras luchas", porque este jueves también está previsto que el Congreso discuta proyectos de leyes sobre emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar. También está en agenda la propuesta de derogación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, recientemente analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.