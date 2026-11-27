Zona oeste: secuestran cocaína en dos operativos y detienen a tres adultos y un menor de edad También se incautaron balanzas, un arma, elementos de fraccionamiento y dinero proveniente de la comercialización de drogas 27 de noviembre 2026 · 18:27hs

Estupefacientes secuestrados durante los operativos.

Efectivos del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia de Infantería detuvieron a tres hombres y les secuestraron envoltorios de cocaína, balanzas de precisión, dinero, un celular y una pistola calibre 22 en dos procedimientos desarrollados en distintos domicilios de la zona oeste de Rosario.

El primer procedimiento comenzó alrededor de las 22.30 de este jueves, cuando personal del Comando Radioeléctrico que patrullaba la zona de Matienzo y Aborígenes Argentinos intentó identificar a dos ocupantes de una motocicleta de 125 cc. Los hombres ignoraron la orden de detenerse y escaparon hasta Pasaje 1880 al 4300, donde fueron atrapados. Durante la verificación, los agentes advirtieron que el tambor de encendido estaba violentado y que la patente correspondía a otra motocicleta.

Al ingresar a una vivienda en la que los delincuentes habían intentado ingresar y que tenía la puerta abierta, los uniformados encontraron cocaína, elementos de fraccionamiento, dos balanzas y una pistola calibre 22 marca Mahely. El procedimiento también incluyó el secuestro de distintos envoltorios y bolsas con sustancias que quedaron bajo análisis. En el lugar fueron aprehendidos dos jóvenes de 18 y 15 años, además de una mujer de 19, quien manifestó ser propietaria del inmueble.

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Otro operativo por comercio de drogas El segundo operativo se concretó dos horas antes en la esquina de Campbell y Espinosa. Allí, efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería identificaron a un hombre de 24 años y, durante la requisa, encontraron 64 envoltorios conteniendo cocaína. También incautaron 13.000 pesos y un teléfono. El sospechoso fue detenido y trasladado a la dependencia policial correspondiente.