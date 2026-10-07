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La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Tras el fallo favorable, el CIN realizó un cabildo abierto en la Plaza de Mayo por la ley de financiamiento. Rondas de reuniones, marchas y el efecto Messi

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

7 de octubre 2026 · 20:45hs
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Los rectores del CIN hicieron un cabildo abierto en la Plaza de Mayo para darles visibilidad a los reclamos de la universidad.

Los rectores del CIN hicieron un cabildo abierto en la Plaza de Mayo para darles visibilidad a los reclamos de la universidad.

Los rectores llevaron el reclamo por el financiamiento de la universidad a las puertas de Javier Milei y organizan reuniones con legisladores nacionales y gobernadores. Entre ellos, el santafesino Maximiliano Pullaro.

Pese al mal tiempo, los titulares de las casas de altos estudios nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizaron este miércoles una protesta en la Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada.

Con el acompañamiento de las federaciones estudiantiles y los gremios del sector, los rectores convirtieron la reunión mensual del CIN en un cabildo abierto para reclamar que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento, ahora respaldada por la Justicia.

El fallo de la Justicia a favor de las universidades

Este martes, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto presidencial que había suspendido la aplicación de la ley, aprobada con amplias mayorías en Diputados y el Senado.

El gobierno argumenta que la norma, que plantea recomponer salarios, becas y gastos de funcionamiento de las universidades, no establece mecanismos para financiar los incrementos. El juez consideró que sí los estipula.

“La decisión es muy importante y con argumentos muy contundentes. Nos da la razón y esto conduce al cumplimiento de la ley”, dijo a La Capital el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci.

Como hizo ante decisiones anteriores de la Justicia, el gobierno anunció que va a apelar. La Casa Rosada advierte que la ley amenaza el equilibrio fiscal y considera que los reclamos de la comunidad universitaria fueron atendidos con el acuerdo que firmaron la gestión libertaria, el CIN y los gremios docentes y no docentes en junio de 2026.

Sin embargo, los sindicatos reclaman que los aumentos no recuperan el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023. Estiman que, para volver a ese punto, los salarios deberían aumentar un 33%.

Hasta este miércoles a la tarde el gobierno no había llamado a los rectores a ninguna mesa de negociación. La Casa Rosada apuesta a bloquear la aplicación de la ley en la Justicia.

De todos modos, los tiempos corren para el gobierno. Este jueves vence el plazo de la segunda intimación judicial. Cormick advirtió que podrá imponer multas si el Ejecutivo incumple la ley.

El Congreso y las calles, los otros campos de batalla

Más allá de la pulseada judicial, los rectores insisten con el reclamo en el Congreso y en las calles.

Apuestan a que el presupuesto 2027 incorpore los recursos contemplados en la ley de financiamiento. La brecha es grande. El CIN plantea que las universidades necesitan 11 billones de pesos para funcionar. El proyecto del gobierno ofrece 7 billones.

Pese a la distancia, Bartolacci confía en que distintos bloques opositores acompañen el planteo del CIN.

Los rectores también prevén reuniones con gobernadores para darle más fuerza política al reclamo. Formados en el radicalismo rosarino y compañeros de estudios en la Facultad de Ciencia Política de la UNR, Bartolacci y Pullaro ya hablaron. Quedaron en juntarse la semana próxima.

En los últimos días, el jefe de la Casa Gris marcó una sutil diferencia con la administración libertaria y lanzó un guiño a la comunidad universitaria.

"Siempre vamos a defender a la educación pública", dijo el gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de los Juegos UTN.

Este martes, en la apertura de los Juegos de la UTN, Pullaro dijo que siempre va a “defender la educación pública” y presentó su historia familiar como ejemplo de movilidad social ascendente gracias al estudio: nieto de personas analfabetas o semianalfabetas, llegó a graduarse en la universidad.

Leer más: Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año con el Rigi y Pullaro en la agenda

Los rectores quieren generar masa crítica para la marcha universitaria convocada para el 15 de octubre.

Será una jornada caliente, dentro y fuera del Congreso. La oposición convocó para ese día a una sesión para tratar el DNU 70/2023 y proyectos sobre morosidad y discapacidad.

El megadecreto desregulador con el que Milei abrió su mandato volvió al centro del debate después del fallo de la Corte Suprema que le negó al Centro Ex-Combatientes Islas Malvinas de La Plata la legitimación para frenar el DNU y habilitó, en los hechos, la libre venta de tierras a extranjeros.

La comunidad universitaria busca sumar su reclamo a una agenda más amplia y presionar a los legisladores para que den respuesta a una causa con alto apoyo social.

En medio de esa pulseada, la comunidad universitaria celebró la alegría de Lionel Messi al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires antes de su partido de despedida de la selección.

Rectores, sindicalistas y referentes estudiantiles festejaron como un gol la foto del ídolo con el pin de la UBA.

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