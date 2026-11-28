Se trata de los reclamos recibidos por el municipio. No obstante, hubo destrozos en el Monumento y quemaron una palmera

Los festejos de estudiantes secundarios como el AZO o el UUD volvieron a encender la polémica . Tras las quejas por los ruidos, las roturas y las pintadas en la zona del Monumento, los vecinos pidieron que se prohíba el uso de ese espacio público para celebrar y exigieron que se vuelvan a colocar vallados preventivos ante este tipo de convocatorias, para resguardar el predio histórico. Y más aún: en las últimas un grupo de chicos prendió fuego una palmera en bulevar Rondeau. Sin embargo, desde el municipio destacaron que las denuncias por ruidos molestos se redujeron a la mitad en los últimos dos años y que se multiplicaron los controles.

El AZO es una tradición de los estudiantes de cuarto año que se realiza desde hace décadas, a mediados de noviembre. Los de quinto tienen el UUD (Último Último Día), que coincide con las últimas semanas del dictado de clases . En ambos casos, la fiesta comienza durante la noche en predios generalmente ubicados en los márgenes de la ciudad y se extiende hasta la madrugada, cuando los adolescentes se reúnen en el Monumento.

La semana pasada, vecinos de Córdoba al 500 cuestionaron estos encuentros . "Empiezan a tirar bombas, cantan, tocan el bombo desde las 5 de la mañana", contaron y advirtieron sobre el uso de bombas de estruendo y bengalas. Este miércoles volvieron a reclamar y denunciaron que durante estas convocatorias se rompió una de las tradicionales farolas de bronce ubicadas en los laterales del Patio Cívico, sobre calle Córdoba, y se realizaron pintadas. Además, pidieron que se vuelvan a colocar vallados preventivos ante este tipo de festejos, tal como se hacía hace algunos años, para resguardar el predio histórico.

A contrapelo de esta descripción, las estadísticas del municipio indican que los reclamos por las celebraciones estudiantiles de este año se redujeron a la mitad en comparación con otros noviembres . El dato contempla las denuncias formales ingresadas tanto en los entornos escolares de los seis distritos como en la zona del Monumento a la Bandera. Desde la Secretaría de Control señalaron también que se incrementaron los operativos en la calle, así como el trabajo de prevención y concientización que se lleva adelante durante todo el año con la comunidad educativa.

Concretamente, de acuerdo con el informe de la dependencia, durante los días en que se realizó el AZO se registraron 14 denuncias: cuatro en la zona del Monumento y 10 en el resto de la ciudad, en general por ruidos molestos. En 2025 fueron 28, el doble (siete en el sector del Monumento y 21 en el resto de los distritos). En 2024, en tanto, se habían registrado 19 (17 en los distritos y dos en el Monumento).

Otro dato es la cantidad de operativos territoriales, tanto en puntos fijos como móviles, que se llevaron a cabo durante los festejos del Banderazo y el Último Último Día. En 2024 fueron cinco; en 2025, unos 10; y este año, 12.

En cuanto a los patrullajes, se realizan durante la madrugada en distintas zonas de la ciudad. Entre otros sectores, se reforzó la vigilancia en el Monumento a la Bandera, Mendoza y Wilde, las avenidas Pellegrini y Oroño y distintos puntos del norte rosarino.

Grandes eventos habilitados

Por su parte, desde la Secretaría de Control destacaron la habilitación de espacios para realizar grandes eventos y festejos que cuenten con las condiciones de seguridad e higiene correspondientes. Antes de esta iniciativa, muchos jóvenes organizaban sus celebraciones en lugares clandestinos y sin ningún tipo de autorización, una situación que incrementaba los riesgos.

En las últimas dos semanas, este año se realizaron cuatro grandes festejos en un amplio predio de la zona sur que, en total, reunió durante esos días a unos 6.000 chicos de alrededor de 140 escuelas.

"Se hizo con un formato en el que los padres también fueron parte de la fiesta. Muchos al principio estaban un poco temerosos o desconfiados, pero después se sorprendieron para bien por el nivel de organización de esos eventos. Esto es muy importante porque nos permite tener todo más controlado", señaló el secretario de Control, Diego Herrera.

Prevención y concientización

En la dependencia municipal también apuntaron que desde hace tres años se trabaja con las escuelas para propiciar que los festejos de los estudiantes secundarios se desarrollen de forma segura, con el acompañamiento de quienes los cuidan y se preocupan por ellos: sus familias, docentes, directivos y pares.

Así comenzaron a generarse espacios de encuentro para reflexionar y concientizar sobre la necesidad de cuidar la propia salud. La propuesta apunta a que las celebraciones se desarrollen respetando al resto de las personas, especialmente a los vecinos, los adultos mayores, las personas con autismo, los bebés y los animales.

Desde el municipio señalaron que, a partir de estas reuniones y de las acciones de difusión, se registraron numerosos cambios positivos. Sólo este año se visitaron más de 100 escuelas para invitar a reflexionar sobre los festejos estudiantiles. Incluso, este mes se llevó a cabo un encuentro en la sede de Gobierno de la UNR que reunió a unas 40 personas de distintas instituciones educativas.

En ese marco, tanto este año como en los anteriores se viene observando una mayor presencia y acompañamiento de madres, padres y de las propias instituciones educativas, lo que contribuye a que las celebraciones sean más cuidadas y seguras.

Un ejemplo de ello, destacaron, son las familias que acompañan a los adolescentes durante los festejos y les preparan el desayuno antes de que ingresen a la escuela, las instituciones que organizan homenajes para quienes están cerca de culminar su ciclo y los estudiantes que cambiaron sus hábitos y reemplazan las bombas de estruendo por otras formas de celebración más respetuosas.