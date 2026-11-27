Juan Gabriel Arce fue imputado por el homicidio de Matías Alberto Coria, ocurrido en abril de 2024 en el barrio El Churrasco de la zona norte de Rosario

Matías Coria fue asesinado en abril de 2024. El imputado por el homicidio ya estaba preso.

Un hombre que ya estaba preso fue imputado ahora de haber asesinado a balazos a Matías Alberto Coria, de 35 años, en barrio El Churrasco, en la zona norte de Rosario . El crimen ocurrió el 30 de abril de 2024, en inmediaciones de Cavia y Larrechea, y tuvo como escenario un sector señalado en la investigación como punto de venta de estupefacientes.

La fiscal Anabel Cerutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, le atribuyó al sospechoso los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, ambos en calidad de autor. Al momento de ser imputado ya se encontraba detenido en la cárcel de Piñero por violencia de género, portación de armas y tenencia de estupefacientes.

La jueza de primera instancia Luciana Vallarella dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de un año . Una vez cumplido ese período, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga de la medida cautelar.

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Preso por un homicidio

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, alrededor de las 20.30 del 30 de abril de 2024, Coria llegó a un búnker de drogas ubicado en la esquina de Cavia y Larrechea. Allí también estaba el ahora imputado junto a un grupo de hombres que todavía no fueron identificados. Después de una discusión, Juan Gabriel Arce comenzó a perseguir a Coria y le disparó con una pistola calibre 9 milímetros.

Uno de los proyectiles impactó en la parte posterior del tórax, a la altura del octavo espacio intercostal izquierdo. La víctima también sufrió una lesión por roce en la parte posterior de una de sus piernas. Coria cayó sobre la vereda, a mitad de cuadra de pasaje 1373, donde quedó tendido tras el ataque.

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Según la acusación, el agresor escapó corriendo por Larrechea en dirección a Boedo y todavía llevaba en sus manos el arma utilizada para cometer el crimen. La portación de esa pistola sin autorización también forma parte de los delitos que le atribuyeron en la audiencia.

Pedido de justicia

El asesinato de Coria había ocurrido minutos antes de la medianoche del martes 30 de abril de 2024. En aquel momento, vecinos de la zona señalaron que los disparos habían sido efectuados desde una motocicleta contra un grupo de personas que estaba en inmediaciones de pasaje 1373 y Larrechea. En la escena se habían encontrado al menos dos vainas servidas calibre 9 milímetros.

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La víctima tenía 35 años y recibió al menos tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, según la información preliminar difundida entonces. Tras desplomarse a pocos metros del lugar del ataque, su muerte fue constatada por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). En medio de la conmoción, vecinos trasladaron el cuerpo hasta el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Los familiares de Coria exigen justicia desde los primeros días después de ocurrido el hecho y este jueves tras la audiencia redoblaron el pedido. "Son sentimientos encontrados. Volvemos al dolor del primer día. Queremos confiar en la Justicia y queremos que el asesino pague", sostuvo su hermana Noelia.