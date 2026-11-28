El primer duelo es en Liniers a las 20 y el otro en el estadio del equipo cordobés, a las 22. Los vencedores chocarán en la próxima fase

Thiago Almada, campeón del mundo y una de las figuras que hacen ilusionar a River con el título. Hoy enfrenta a Instituto por los playoffs.

El torneo Clausura está a punto de iniciar otro capítulo apasionante: es que hoy comienzan a jugarse los cuartos de final de los playoffs y al término del día ya se conocerán a dos de los cuatro semifinalistas del certamen y candidatos al título.

Vélez, Independiente, Instituto y River van por un lugar en esa instancia. Y el fútbol está de fiesta.

Vélez recibirá a Independiente en un partido que definirá al primer clasificado a las semifinales. El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

Vélez fue uno de los mejores equipos en la primera fase, ya que sumó 28 puntos para finalizar tercero en la Zona A. En la tabla anual, el equipo de Guillermo Barros Schelotto finalizó sexto, por lo que está prácticamente obligado a consagrarse campeón para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

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En los octavos de final, Vélez sufrió, y mucho, para eliminar a Belgrano de Córdoba. Fue en la tanda de los penales, la última instancia de definición en esta fase.

Independiente, por su parte, se clasificó de manera milagrosa a los playoffs gracias a un triunfo agónico contra Deportivo Riestra.

Ya en los octavos de final, el Rojo dio el golpe en La Paternal y derrotó 2-1 a Argentinos Juniors, que fue uno de los equipos más regulares de la temporada.

Independiente no gana un título a nivel local desde hace 24 años y si pasa a Vélez estará más cerca de romper esa racha.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero (o Lucas Cristaldo), Lisandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro y Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez. Director técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. Director técnico: Jadson Viera.

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Instituto vs. River

El ganador de este partido se medirá en las semifinales con el vencedor del choque entre Instituto y River, que también jugarán hoy, pero a las 22, en el Estadio Monumental Presidente Perón. Se verá a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El sorprendente Instituto del traductor Diego Flores, un viejo colaborador del rosarino Marcelo Bielsa, fue uno de los mejores equipos de la primera fase, en la que finalizó como líder de la Zona A con la considerable suma de 34 puntos.

River, en tanto, se clasificó a los cuartos de final luego de atravesar un muy duro semestre, que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana y la salida del director técnico Eduardo Coudet.

Ya con Leonardo Ponzio como DT interino, el Millonario consiguió una buena regularidad para finalizar cuarto en la Zona B con 26 puntos, mientras que en los octavos de final venció 3-1 a Lanús.

Pese a la buena remontada de los últimos meses, a River no le alcanzó para clasificarse a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, por lo que está obligado a consagrarse campeón en el torneo Clausura para volver a disputar el torneo de clubes más importante del continente, que ya esta temporada no jugó.

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Posibles equipos

Instituto (C): Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. Director técnico: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. Director técnico: Leonardo Ponzio.