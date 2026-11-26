La organización respondía al Gordo Brezik, quien impartía órdenes desde la cárcel. La Fiscalía pidió dos prisiones perpetuas y una pena de 35 años por delitos vinculados al control territorial y la venta de drogas en el oeste rosarino

Una banda criminal que operaba en el barrio Gráfico, en la zona oeste de Rosario, quedó encaminada a juicio oral por varios delitos como usurpaciones y homicidios vinculados a la venta de drogas al menudeo. En la audiencia preliminar la Fiscalía presentó las acusaciones contra tres de sus integrantes, señalados por participar en asesinatos cometidos con extrema crueldad y en un esquema de disciplinamiento basado en amenazas, torturas y golpizas.

La organización tenía como jefe a Jonatan "Gordo" Brezik, quien impartía órdenes desde la cárcel, y contaba con una estructura de colaboradores encargados de administrar los negocios ilegales y ejecutar hechos violentos. Entre los crímenes que se les atribuyen aparecen el doble homicidio de Francisco García y Carina Ferreyra, el asesinato de Luciano González y el femicidio de Susana Mena, cuyos cuerpos fueron encontrados en circunstancias que dejaron al descubierto una modalidad de extrema brutalidad.

En la audiencia, el juez Hernán Postma admitió la acusación presentada por las fiscales Agustina Eiris y Marina Bertolotti y aceptó las pruebas ofrecidas por las partes. Por los distintos hechos imputados, la Fiscalía solicitó prisión perpetua para Lucas Saban y Nahuel Romero, mientras que para Bruno Pupo pidió 35 años de cárcel.

A juicio

En el centro de la organización, si bien no irá a juicio, la Fiscalía ubicó a Jonatan Raúl Brezik, quien impartía órdenes desde su lugar de detención en la cárcel de Resistencia, Chaco. Para comunicarse con quienes permanecían en Rosario utilizaba teléfonos celulares y aplicaciones de mensajería. Según la acusación, desde allí coordinaba tanto las actividades vinculadas al narcomenudeo como las acciones violentas destinadas a sostener el dominio territorial.

Debajo de Brezik estaba Nicole Iñarra, señalada como la encargada de transmitir las directivas del jefe al resto de los integrantes y controlar que se cumplieran. Entre sus tareas figuraban organizar mudanzas a viviendas usurpadas, gestionar arreglos en esos inmuebles, conseguir armas y estupefacientes y llevar la contabilidad del dinero obtenido mediante las actividades ilegales. La evidencia sobre su función surgió, entre otros elementos, del análisis de su teléfono celular.

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En el grupo encargado de ejecutar las acciones violentas fueron ubicados Lucas Saban, Bruno Pupo, Franco Noguera y Nahuel Romero. La investigación sostiene que captaban a personas en situación de vulnerabilidad para incorporarlas a la venta de drogas y que luego las sometían a amenazas, golpizas y torturas cuando consideraban que habían cometido alguna falta, como robar mercadería o generar deudas. Algunos de esos castigos eran filmados y enviados a Brezik para exhibir el sometimiento de las víctimas y disciplinar al resto de la estructura.

Un doble crimen

Uno de los episodios atribuidos a la organización fue el asesinato de Francisco Clementino García y su pareja, Carina Soledad Ferreyra, ambos de 23 años. El doble crimen ocurrió el 21 de noviembre de 2023 en una precaria vivienda de Magaldi al 8700. La hipótesis de la investigación es que la pareja fue atacada porque se resistía a entregar la propiedad, en un contexto de avance de la banda sobre las viviendas de ese sector de barrio Gráfico.

Por este hecho fueron acusados Lucas Saban y Bruno Leonel Pupo. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, ambos ingresaron a la casa armados y dispararon contra las víctimas. Saban habría utilizado una pistola calibre 9 milímetros, mientras que Pupo portaba una escopeta. García murió en el lugar y Ferreyra falleció poco después, luego de ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

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La acusación sostiene que el ataque formó parte de una modalidad utilizada por la organización para apropiarse de inmuebles y ampliar su control sobre el territorio. Las casas tomadas podían convertirse en puntos de venta de drogas, lugares de almacenamiento de objetos robados o propiedades que luego eran alquiladas a terceros. En otros casos, eran directamente desmanteladas y sus pertenencias sustraídas.

Cadáver descartado

Otro de los homicidios atribuidos a Saban fue el de Luciano Alejandro González, conocido como «Kika». Su cuerpo fue descubierto el 2 de septiembre de 2023 en el patio de una vivienda ubicada en Benteveo y Jacobacci. El hallazgo se produjo cuando personal policial llegó al lugar a partir de una advertencia de vecinos sobre la posible presencia de personas armadas.

La escena reveló un procedimiento particularmente macabro: González había sido asesinado a balazos, tenía las manos y los pies atados y su cuerpo había sido incinerado, colocado dentro de una bolsa blanca y enterrado en el patio de la propiedad. Para los investigadores, este crimen también estuvo relacionado con los métodos de disciplinamiento y violencia que la banda utilizaba contra personas vinculadas a sus actividades.

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La acusación sostiene que Saban participó tanto del asesinato como de la posterior incineración y ocultamiento del cadáver. El homicidio se inscribe en la misma secuencia de hechos violentos que, según la Fiscalía, permitieron a la organización imponer sus reglas en el barrio mediante el miedo y las agresiones físicas.

Un femicidio como lección

El asesinato de Susana Haydeé Mena, de 27 años, es uno de los episodios más brutales incluidos en la acusación. La mujer realizaba tareas de limpieza y vendía estupefacientes para la organización. Según la investigación, estaba sometida a las órdenes de Saban y Brezik, al igual que otras personas que trabajaban para la estructura. El 19 de octubre de 2023 ya había sido atacada a golpes por Nahuel Romero, quien la interceptó en Magaldi y Nochetto y le propinó patadas y trompadas en el rostro y el cuerpo.

El crimen ocurrió entre el 10 y el 11 de enero de 2024 en una vivienda usurpada de Magaldi al 8800 que funcionaba como punto de venta de drogas. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Romero y Saban participaron del ataque. Mena fue atada de pies, golpeada en distintas partes del cuerpo y estrangulada con un cable celeste. Después la colocaron dentro de una bolsa de arpillera blanca, con la cabeza hacia afuera. Su cadáver fue encontrado por policías durante un procedimiento en el barrio.

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Para la Fiscalía, el asesinato estuvo atravesado por un contexto de violencia de género y sometimiento. Mena ocupaba un lugar de extrema vulnerabilidad dentro de una estructura controlada por hombres, sin capacidad de decisión y bajo amenazas permanentes. Los investigadores sostienen que la brutalidad del ataque también tuvo una finalidad ejemplificadora para el resto de los integrantes de la banda: mostrar qué podía ocurrirles a quienes desobedecieran las órdenes o fueran considerados una amenaza para los negocios ilícitos.

Usurpaciones y control territorial

La asociación ilícita que ahora quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio habría comenzado a funcionar en octubre de 2021. La Fiscalía tomó como referencia inicial el homicidio de Luciano David Quiróz y sostuvo que, desde entonces, la estructura desplegó una actividad delictiva sostenida en el tiempo. El grupo tenía como principal escenario de operaciones el barrio Gráfico, donde buscaba ampliar su poder mediante la disposición de recursos humanos y materiales.

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Entre los delitos atribuidos aparecen las usurpaciones, robos, amenazas, balaceras contra personas y viviendas, portación y circulación ilegal de armas, lesiones, homicidios y comercialización de estupefacientes. También se detectó un negocio alrededor de los terrenos y las propiedades ocupadas ilegalmente, que eran utilizadas como búnkeres, depósitos de objetos robados o directamente ofrecidas en alquiler para obtener ganancias.

La investigación también identificó un patrón en varios de los homicidios: los cuerpos eran introducidos en bolsas de arpillera o polipropileno. Para los fiscales, ese elemento no fue una coincidencia, sino parte de una modalidad de actuación de los integrantes que ejecutaban las órdenes violentas. La utilización de picanas eléctricas y otros elementos para torturar, junto con la filmación de esas agresiones, completó un esquema de sometimiento que, según la acusación, era supervisado por Brezik desde la cárcel.