El municipio festejará el próximo martes un nuevo aniversario con una bicicleteada, picnic nocturno, sorteos y música en vivo en El Aura. Cómo participar

El sistema de bicicletas públicas de Rosario, Mi bici tu bici, cumple 11 años.

El sistema de bicicletas públicas de Rosario, Mi Bici Tu Bici , cumple once años de funcionamiento ininterrumpido y lo celebra con la puesta en marcha de las dos últimas estaciones, ubicadas en 9 de Julio y Corrientes y en Alem y Cerrito, para alcanzar las 100 terminales operativas. Habrá picnic nocturno, sorteos y música en vivo en El Aura . Se entregarán, sin cargo, luces y sticker reflectivos hasta agotar stock.

Es por eso que el próximo martes 1º de diciembre, a las 18.30, se llevará a cabo la Bicicleteada con Aura . El punto de encuentro será la Estación Museo Castagnino (avenida Pellegrini y bulevar Oroño), que fue la primera terminal instalada en el año 2015.

Desde allí, a las 19, comenzará la pedaleada por los carriles exclusivos hasta El Aura (Estévez Boero 750), donde los participantes podrán hacer pícnic nocturno y disfrutar de sorteos, música en vivo y un punto de hidratación.

Desde el municipio destacaron que se trata de un evento libre y gratuito para personas mayores de 12 años, quienes podrán asistir con rodados propios o utilizar los del sistema Mi bici tu bici.

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Quienes deseen participar deben inscribirse previamente en este enlace.

En el punto de partida se entregarán, sin costo, luces y stickers reflectivos hasta agotar stock. El recorrido estará acompañado por personal de la Secretaría de Control, pero se suspenderá en caso de lluvia.

El recorrido

La bicicleteada saldrá a las 19 desde bulevar Oroño y avenida Pellegrini, corredor en el que se encuentra una de las ciclovías más significativas y utilizadas por los ciclistas.

Continuará por Necochea, Montevideo, avenida Diario La Capital, avenida de la Libertad hasta la rotonda del Monumento. Desde allí, se tomará Raúl Domínguez con el fin de llegar a El Aura (Estévez Boero 750).

Allí se realizará el sorteo presencial y luego los participantes podrán quedarse para un picnic nocturno con música en vivo para disfrutar de ese espacio frente al río.

Estaciones cercanas al punto de partida

Museo Castagnino (avenida Pellegrini y bulevar Oroño)

Parque Independencia I (avenida Pellegrini y Ovidio Lagos)

Paseo Pellegrini II (avenida Pellegrini e Italia)

Facultad de Ciencias Económicas (bulevar Oroño y 3 de Febrero)

Estaciones cercanas al punto de llegada

Parque España (avenida San Martín y el río)

Plaza 25 de Mayo (Córdoba y Buenos Aires)

Monumento a la Bandera (1° de Mayo y el río)

Cabe acotar que en El Aura se podrán entregar los rodados y cerrar los viajes exclusivamente con el personal de "Mi bici tu bici" presente.

El sistema alcanza las 100 estaciones

En el marco del festejo de este undécimo aniversario, la Municipalidad de Rosario avanza en la ampliación del sistema de bicicletas públicas para extender la red hacia distintos puntos de la ciudad.

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Durante noviembre se pusieron en marcha dos nuevas terminales en el sudoeste de la ciudad, ubicadas en Ovidio Lagos y Quintana, y en Ovidio Lagos y Flammarión.

Ahora se sumarán otras dos en la zona centro, en Alem y Cerrito, y en 9 de Julio y Corrientes, con las que el sistema alcanza las 100 estaciones. No obstante, se proyecta una nueva estación en avenida Jorge Newbery.

Bicisendas

La iniciativa del municipio conecta actualmente a los 6 distritos de la ciudad y suma un total de 205 kilómetros para conectar a más de 50 barrios.

Además, el sistema cuenta con tres estaciones para infancias, destinado a niños de 4 a 11 años.

Entre ellos se encuentran la terminal Parque España (sobre avenida Belgrano e Illia), terminal Monumento a la Bandera (por avenida Belgrano, en el sector del parque) y terminal Puerto Norte (por avenida Carballo y Gorriti).