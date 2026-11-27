Se trata de un chico y una chica, ambos tienen 17 años. Están vinculados al asesinato de Agustín Zabala, baleado a bordo de un automóvil

El gobierno provincial anunció este jueves la captura de dos adolescentes rosarinos por el crimen de un joven atacado a tiros en inmediaciones del Museo del Deporte Santafesino . Ambos fueron identificados en el transcurso de la primera semana de investigación y se presume que uno de ellos fue el asesino de Agustín Zabala .

Las fuerzas de seguridad dieron con los supuestos responsables del homicidio durante cuatro allanamientos en la zona sur de la ciudad . Fuentes consultadas por La Capital habían señalado que una de las pistas más firmes dentro del caso apuntaba hacia el barrio Tablada , donde finalmente se realizó el procedimiento solicitado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a un joven de 17 años y a una muchacha de la misma edad durante el operativo. Ambas personas quedaron a disposición de la fiscal Romina Cocomazzi para ser imputadas este mismo viernes a la mañana en el Centro de Justicia Penal.

La pesquisa sobre el asesinato perpetrado el último 18 de noviembre avanzó gracias al análisis de videos con el sistema Lince . Entre otras acciones, las autoridades reconstruyeron el recorrido del Peugeot 208 gris en el que mataron a la víctima de 21 años .

Foto: PDI.

Por otra parte, el uso de inteligencia artificial en el sistema de vigilancia pública permitió hacer un seguimiento de otras personas y vehículos vinculados al caso. En primera instancia, los investigadores detectaron el ingreso de un grupo de sospechosos a un inmueble ubicado en Ayacucho al 4500, a unos 400 metros de la escena del crimen.

>> Leer más: Villa Guillermina: seguirá preso el hombre que mató al vecino tras discusión por la música

El domicilio antes mencionado fue allanado una semana después del homicidio con resultados positivos para la causa que tiene a su cargo el fiscal Franco Tassini. En simultáneo se inspeccionaron otras propiedades ubicadas en Patricias Argentinas al 4700 y Medici al 4600.

Foto: PDI.

Además de los arrestos, la PDI y el Grupo de Acción Táctica (GAT) secuestraron cuatro teléfonos celulares en busca de evidencia. En total, se llevaron dos Iphone y otros tantos dispositivos Android.

Un posible crimen por error y la pista de Tablada

Dado que ninguno de los detenidos es mayor de edad, el MPA dispuso la intervención de la fiscal Cocomazzi como representante de la unidad especializada en responsabilidad penal adolescente. Uno de ellos fue apuntado como el autor material del crimen, mientras que el otro quedó bajo arresto como partícipe necesario.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, Zabala no tenía denuncias ni estaba bajo investigación por delito alguno. Sin antecedentes en el expediente, la Fiscalía empezó a barajar la hipótesis de que murió por un balazo que era para otra persona. Esta explicación ganó terreno por encima de la de un ataque al voleo, considerando que sus acompañantes huyeron del lugar inmediatamente después de los disparos efectuados afuera del coche.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

En el inicio de la pesquisa, el MPA no consiguió establecer quiénes estaban con el joven asesinado en el momento del ataque. De esta manera, no podían descartar que uno de los testigos haya sido el objetivo inicial del tirador. El muchacho baleado falleció en el acto por una herida de arma de fuego en la cabeza y su cuerpo quedó inmóvil en el asiento del conductor. Más tarde, los investigadores consiguieron seguir la pista hacia Tablada y este viernes se esperaban nuevos avances en la causa.