Tarja Turunen no sólo es una de las vocalistas más celebradas del metal sinfónico a nivel mundial, sino que también es la más argentina de todas las finlandesas. La artista, exlíder de Nightwish, vivió en Buenos Aires durante muchos años, formó su familia en el país y construyó una relación de profunda intimidad con el público local. Aunque no hay gira que no pase por esta parte del mundo, esta vez vuelve con un formato inédito: sus emblemáticas galas navideñas. En Rosario, se podrá ver este jueves 3 de diciembre, a las 21, en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

El espectáculo “The Spirit of Christmas”, el más reciente en una tradición que lleva adelante hace más de veinte años, es un homenaje al clima emocional de las fiestas, con todos sus bemoles. Se trata de un espectáculo íntimo en el que Tarja, acompañada por sus músicos y un cuarteto de cuerdas, despliega su técnica, expresividad vocal y sensibilidad interpretativa en un repertorio pensado para celebrar la Navidad. Para los fanáticos, es una oportunidad única de verla lucirse en otra faceta y dejarse conmover por otro tipo de canciones a través de su voz.

A mitad de 2026, Turunen lanzó “Frisson Noir”, su décimo disco de estudio, el sexto de metal y el primero en siete años (el último había sido “In the Raw” de 2019). Cuenta nuevamente con colaboraciones de su excompañero de Nightwish, el bajista Marko Hietala, y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, entre otros.

Según ella misma contó, la palabra “frisson” se refiere al “instante en el que el sonido deja de ser simplemente sonido y se convierte en emoción, memoria y una sensación física”. Desde su título, el álbum afirma una voluntad clara: reivindicar el componente profundamente humano de la música en la era de la inteligencia artificial. Además, se presenta como el trabajo “más pesado” (en términos metaleros, claro) de la finlandesa, con una intensidad renovada en el sonido y también en las letras.

Antes de su visita a Rosario, Tarja habló con La Capital con su perfecto español argentino, con leve tonada nórdica, y compartió detalles de su nuevo disco y la alegría de poder compartir su tradición navideña con el público local.

¿Cómo estás viviendo el inminente debut de tu show de Navidad en la Argentina?

Es la primera vez que tengo la oportunidad de venir con este tipo de conciertos de la Argentina, de llevarlos afuera de Europa en general. Es una tradición súper importante para mí porque desde 2005 estoy haciendo conciertos y giras de Navidad, cada año. Estoy súper contenta de poder hacerlo por primera vez fuera de Europa, aunque sé que ustedes no tienen en la Argentina la tradición de tener conciertos de Navidad en iglesias o teatros. En Finlandia, mi país, todos los artistas hacen conciertos de Navidad. Es un periodo súper importante para los músicos. Todos los pueblos y ciudades están llenos de conciertos, y las familias tienen la tradición de ver dos o tres conciertos cada diciembre antes de la Navidad.

Más allá de que acá no tengamos esa tradición, seguramente tu público tiene muchas ganas de ver este tipo de shows que son muy importantes para tu carrera. ¿Qué expectativas tenés en ese sentido?

Sí, claro, mi público me sigue a todos los eventos, aunque no sean de metal. Me van a ver a los conciertos de música clásica o a cualquier propuesta que haga en mi carrera. Por suerte. Por suerte me dan esa oportunidad de tener la carrera tan amplia que tengo. Estoy súper ansiosa, súper feliz. Primero porque extraño mucho la Argentina. Cada vez que vuelvo es como volver a casa. Tengo amigos, familia, mi hija nació en Buenos Aires, viví ahí muchos años. La relación sigue estando muy viva aunque no viva más allá. Es importantísimo poder volver con estos conciertos que son tan especiales y mucho más íntimos que los conciertos de rock. Son distintos. Pueden escuchar mi voz en primer lugar, con un cuarteto de cuerdas, dos tecladistas y dos guitarristas, que son todos músicos que trabajan conmigo hace muchos años.

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Hablabas de la intimidad de este tipo de shows. ¿Por qué para vos es importante, además de la tradición, tener una propuesta alternativa a tu carrera en el metal donde puedas mostrar otra faceta, desde otra cercanía?

Mi formación es en música clásica, en canto lírico. Me gusta perfeccionar mi voz y trabajo mucho. Aunque no lo hago todo el tiempo, todavía tomo clases de canto. Cuando siento la necesidad porque no me siento cómoda con algo, llamo a mi profesora Marta Blanco, que está en Buenos Aires y tomo clases. En estos conciertos de música clásica, los arreglos son más íntimos aunque también más oscuros, a mi manera. No son lo que se escucha en las películas americanas de “Jingle Bells”, todos felices. Son diferentes, hechos a mi manera, con mi voz en mi primer lugar y para que yo pueda proyectar la emoción, más que nada. Veo que el público se emociona mucho, porque me ven en una situación muy diferente a los conciertos de metal, donde me ven como una diva, una reina de hielo en el escenario, con toda la potencia de la banda atrás. Acá estamos más desnudos en el escenario.

Es interesante esta idea de un show de Navidad que se corra de esa imagen idílica que viene de Estados Unidos, porque las fiestas son también una época donde se conecta con emociones difíciles. ¿Qué lugar sentís que tienen tus conciertos en este sentido?

La música te puede ayudar en los tiempos difíciles. A mí me ayuda mucho. La Navidad nos hace acordar de las personas que ya no están con nosotros. Y para mí es increíble poder darle una oportunidad a la gente de olvidar por un rato su dolor, su sufrimiento o su soledad. La Navidad es una fiesta familiar y cada persona debería tener alguien con quien celebrar, pero no es el caso de muchas personas. Mucha gente está sola y la música te puede dar paz, libertad y felicidad.

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Un disco para reivindicar lo humano en tiempos de IA

Además del show de Navidad con el que venís muy pronto a la Argentina, este año sacaste un nuevo disco. Ya estuviste de gira y ya tenés fechas confirmadas en Sudamérica para 2027. ¿Cómo estás viviendo este proceso de compartir nueva música con el público?

Hemos hecho una gira por octubre en Europa con el nuevo disco y fue increíble la recepción del público. Estuvimos en Alemania, Austria y Suiza estos primeros conciertos y fue realmente increíble. Estoy muy contenta, el álbum salió muy bien. Siento que estoy en el lugar donde tengo que estar. Vivo mi música, estoy muy cómoda, muy feliz, soy quien soy y no me importa más lo que hablen de mí. Ahora estamos cerrando muchísimas fechas y la Argentina va a ser parte de la gira por Sudamérica pero todavía no tenemos las fechas cerradas, por eso no las puedo decir todavía, pero sí vamos a ir.

El título del disco hace referencia a la reacción física que la música genera en el cuerpo. ¿Por qué era importante para vos hablar de eso?

Veo a dónde estamos yendo con la inteligencia artificial, como unos robots, donde tiene que ser fácil como apretar un botón. Me da un poco de miedo pensar qué le espera en el futuro a mi hija y a los jóvenes de hoy, pensar qué tipo de música van a escuchar, cómo van a componer música. Soy súper tradicional en ese sentido. Cuando compongo hago todo, me meto muy adentro del proceso, escribo la letra, hago los arreglos, porque quiero hacer algo que importe. Algo que me importe a mí en primer lugar, pero también a otras personas. Algo que permita sentir, liberar, llorar. La emoción es muy importante. No somos robots, somos humanos, personas. Por eso, para mí era muy importante que “Frisson Noir” sea el disco que es. El primer single, “At Sea”, dura diez minutos, y queríamos que fuese así. Por suerte tengo un sello donde entienden por qué para mí es importante hacer que la gente sienta cosas. Hoy en día escuchás canciones de máximo tres minutos. El arte tiene que hacer sentir. Soy finlandesa pero viví en países latinos casi la mitad de mi vida, y me dicen que parezco latina porque hablo mucho, me emociono mucho. Y eso es gracias a la cultura latina, porque me ha permitido abrirme, hablar más sobre las cosas que siento. No no creo que podamos ir hacia el futuro con los ojos vendados, sin sentir ni escuchar nada.

En relación a esto, el show en vivo sigue siendo un espacio que parece estar todavía exento, a salvo del avance de ciertas tecnologías. Un lugar de comunión, para estar con otras personas y emocionarse, y eso se vuelve cada vez más sagrado. ¿Cómo lo vivís vos?

Exactamente así. Hablo mucho con mi público, le digo: “Estamos juntos, estamos acá celebrando la vida”. Es importante. No sé dónde estaría si no pudiera tocar en vivo. Vivo por mis shows en vivo. Me encanta tocar. Creo que me convertiría en una persona muy desdichada si no lo hiciera, porque me encanta hacer feliz a la gente. Y mi público me lo devuelve.

Después de tantos años con la música, ¿qué te sorprende todavía?

Por ejemplo, ahora estoy componiendo la banda sonora para una película finlandesa. Es la primera vez que estoy haciendo este tipo de trabajo y todos los días aprendo algo, más que nada técnico. Soy horrible con las computadoras pero estoy aprendiendo mucho. Y también me estoy dando cuenta que estoy muy cómoda como compositora. Antes no me resultaba nada fácil, pero hoy sé que puedo ir por un lado, sino por otro. Es muy hermosa esa sensación, porque la música siempre me da desafíos. Siempre hay algo que aprender.