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Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas

Ciencia Política y Humanidades harán una toma activa y Psicología se disponía a hacer una vigilia con pintadas. Este jueves habrá una nueva Marcha Federal Universitaria

13 de octubre 2026 · 19:03hs
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Estudiantes cortaron la calle para visibilizar el conflicto. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Estudiantes cortaron la calle para visibilizar el conflicto. 

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) definieron un plan de lucha y movilización con clases públicas, jornadas de difusión y asambleas. Las facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de Humanidades y Artes decidieron para este miércoles la toma activa de los establecimientos con pernocte incluido, mientras que en Psicología se votó por no hacer toma, aunque planeaban participar desde las 20 de una vigilia con pintadas y actividades en el Centro Universitario Rosario (CUR), más conocido como La Siberia. Las tomas de las facultades son activas, con dictado de clases.

Los estudiantes de la Facultad de Humanidades ya habían definido tomar al facultad y cortar la calle Entre Ríos para visibilizar la difícil situación que está atravesando la educación pública.

Desde este martes, la Federación Universitaria de Rosario (FUR) lleva adelante jornadas de difusión y folleteadas en puntos estratégicos de la ciudad, como las plazas San Martín y Pringles y en la peatonal Córdoba, además de clases públicas en todas las facultades, con el objetivo de invitar a la sociedad rosarina a acompañar la manifestación por la crítica situación que atraviesan las universidades públicas.

La presidenta de la federación rosarina, Karen Lingenfelder, aseguró que “estas acciones son una nueva demostración de que el movimiento estudiantil está decidido a insistir siempre. No vamos a permitir que los caprichos del presidente atropellen nuestra educación y nuestra democracia”.

La iniciativa surgió luego de que el miércoles pasado cientos de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires ingresaran al Palacio Pizzurno, donde se encuentra la secretaría de Educación de la Nación, para llevar a cabo una sentada pacífica en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento y el urgente incremento de la Beca Progresar. La protesta fue reprimida y desalojada a las pocas horas.

Las asambleas también derivan del reciente fallo del juez federal Martín Cormick, que declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/25, con el que el Poder Ejecutivo sostenía el argumento relativo a que no podía aplicar la ley porque no especificaba forma de financiamiento. El magistrado le indicó al gobierno que existe un artículo específico de la ley que dice de dónde sacar los recursos y sostuvo que la postura que sostienen en la Casa Rosada “no supera un test mínimo de razonabilidad”.

Marcha federal

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá su convocatoria en Rosario el jueves, con concentración a las 15.30 en la Plaza San Martín. La movilización reunirá a sindicatos y estudiantes en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace casi un año, según señaló Federico Gayoso, representante de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad). A las 17 está previsto un gran acto en el Monumento Nacional a la Bandera.

“Estamos pidiendo algo tan básico como que el Gobierno se ajuste a derecho”, sostuvo Gayoso, quien remarcó que las movilizaciones se realizarán en cada ciudad donde haya una universidad y no como réplicas de una convocatoria centralizada.

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