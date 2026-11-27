Asociación Rosarina: la selección Sub-14 comenzó con el pie derecho en el torneo femenino en Santa Fe El selectivo de la Rosarina venció a la Liga Santafesina Azul por 1 a 0 con el tanto de Maia Rodríguez. Este sábado jugará dos encuentros en el torneo provincial Por Juan Iturrez 27 de noviembre 2026 · 21:29hs

Rosarina. La sub-14 del fútbol femenino ganó en el debut del torneo provincial que se disputa en la capital santafesina. El cuerpo técnico. Mauro Palacios, Emilia Boccalini, Oriana Ines, Julieta Esposito y Valentina Viola.

La selección Rosarina Sub-14 de fútbol femenino comenzó con el pie derecho en el Torneo Provincial de Selecciones de Ligas que se disputa en la capital de la provincial. En el debut, este viernes, el equipo rosarino se impuso por 1-0 frente a la Liga Santafesina Azul y sumó tres puntos en la competencia. Este sábado tendrá dos encuentros: a las 10:30 y 16.30.

El encuentro fue el primer desafío de un torneo que reúne a los seleccionados de distintas ligas de la provincia y del cual la ARF es la actual bicampeona. El selectivo dirigido por Mauro Palacios logró quedarse con la victoria y Maia Rodríguez, anotó el gol del triunfo rosarino.

Van por el tricampeonato Las rosarinas llegaron a la capital de la provincial con la ilusión de volver a quedarse con este título, como ya lo hizo en las ediciones 2024 y 2025, y seguir haciendo historia en el fútbol femenino de Santa Fe.

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La actividad continuará mañana, cuando la Selección Rosarina dispute los dos partidos restantes de la Fase de Grupos. A las 10:30 enfrentará a la Liga Sanlorencina y a las 16:30 se medirá con la Liga Departamental San Martín. El cuerpo técnico. Mauro Palacios, Emilia Boccalini, Oriana Ines, Julieta Esposito y Valentina Viola. Plantel femenino Sub -14 Sabrina Torres (Adiur), Alma Badur y Aitana Aquino (Club del Gran Rosario), Renata Campos (Lamdrid), Zoe Quintana (Leones), Maia Rodríguez, Emma Lombardo, Aylin Hernández y Luana Monzón (Newell's), Lola Ramírez (Provincial), Zoe Peña y Delfina Piedrabuena (Rosario Central), Valentina Olea (San Telmo), Malena Roldán, Lucila Biolatto y Luna Fleitas (Social Lux) y Fiorella Vecchiarelli. Cordinación de inferiores Femeninas : Mónica Anahí Cárdenas y Claudia González. Coordinación general de selecciones Silvina Giammaría.