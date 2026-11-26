Los delincuentes destrozan los ventanales de los locales y se llevan dinero de las cajas registradoras. Vecinos y comerciantes advierten sobre la reducción del personal de seguridad y la falta de patrullaje policial

Vecinos y comerciantes de Puerto Norte denunciaron una serie de robos bajo la modalidad de escruche perpetrados durante la madrugada. Los hechos se registraron particularmente en los locales comerciales ubicados en los edificios que dan sobre la barranca del río Paraná, en el complejo Ciudad Ribera.

Los testimonios de cinco comerciantes de la zona permiten identificar un patrón común: los ataques ocurren durante la madrugada y son cometidos por dos personas que, según sospechan, podrían ser las mismas en cada episodio. Los delincuentes rompen los ventanales para ingresar a los locales, se llevan pequeñas sumas de dinero y escapan sin demasiado apuro. En todos los casos, los daños materiales parecen superar ampliamente el valor de lo sustraído.

Uno de los comerciantes gastronómicos de la zona relató que los delincuentes utilizaron una silla para destrozar los vidrios de la puerta principal de su local y fueron directamente a la caja registradora, de donde se llevaron una pequeña suma de dinero destinada al cambio. No sustrajeron equipamiento ni mercadería. El episodio lo obligó a instalar alarmas, renovar las cámaras de videovigilancia y extremar las medidas de seguridad. Además, manifestó sus dudas sobre el funcionamiento de las cámaras instaladas en el predio y en la plaza central.

En tanto en la heladería Marbet los ladrones ingresaron el domingo en la madrugada: "La cámara de videovigilancia muestra a un muchacho joven, de unos 20 años, que rompió el vidrio de la puerta, entró y fue a la caja; se llevó unos 135.000 pesos y rompió la caja registradora. Según el timer de la cámara, fue a eso de las 4 de la mañana y cuando le mostré el video a otros comerciantes me dijeron que podía ser el mismo muchacho", sostuvo una empleada. "Hicimos la denuncia en Fiscalía, vino la Policía de Investigaciones y nos preguntó qué había pasado, creo que están investigando", añadió.

En uno de los café mas antiguos de la zona ingresaron a robar en dos oportunidades; la primera vez fue a fines de julio y la segunda el domingo pasado. "La primera vez ingresaron tipo 1.30 y la segunda a las 2.30. Rompieron el vidrio de la puerta y se llevaron 120 mil pesos, una PC y un televisor. Esto nos obliga a poner alarmas más seguras y hacer toda una inversión", sostuvo la encargada. Otro negocio asaltado fue el gimnasio del barrio: "Entraron rompiendo el ventanal de la puerta. Se llevaron un celular y 10 mil pesos, y rompieron la caja registradora. Ya tenemos las alarmas para evitar nuevos robos", aseguró.

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La mañana de este jueves un sol tenue invade la plaza central del complejo Puerto Norte, que está compuesto por alrededor de 25 a 30 edificios ya terminados y los negocios suelen estar instalados en la planta baja de estas torres. El costo de alquiler de los locales comerciales ronda entre 3,5 y 5 millones mensuales.

Costos y seguridad

Por lo bajo los comerciantes y vecinos deslizaron que "hace seis meses teníamos una guardia de agentes policiales, los caminantes, pero ya no pasan". En los departamentos viven vecinos de alto poder económico, lo que el marketing define como consumidores AB1 y las expensas de los departamentos difieren según la ubicación de las unidades: las que están sobre el río pagan más de las que están alejadas. En promedio las expensas rondan rondan los 500 mil pesos mensuales.

"Algunos vecinos consideraron que las expensas eran altas, entonces pidieron bajar costos, y se bajaron eliminando personal de seguridad, tanto diurno como nocturno. Eso sucedió hace seis meses y por esa misma época comenzaron los problemas", arriesgó uno de los entrevistados. Algunos negocios de Puerto Norte ya piensan en cerrar, pero no tanto por los robos, sino por que "son momentos difíciles para todo negocio a la calle".