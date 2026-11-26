Por falta de consenso entre los bloques de Unidos y la oposición quedaron en suspenso el proyecto con media sanción del Senado enviado por el Ejecutivo y otras tres iniciativas

Pese a las intensas negociaciones mantenidas hasta último momento, la Cámara de Diputados de Santa Fe no incluyó en el temario de la última sesión ordinaria de este jueves los proyectos orientados a la prevención y abordaje integral de la violencia de género .

La falta de acuerdo técnico y político, tanto hacia el interior de la coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe como con los bloques de la oposición , provocó el fracaso de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Género, Mujeres y Diversidad y Presupuesto y Hacienda, instancia donde debía dictaminarse un texto unificado.

El estancamiento parlamentario responde a las diferencias entre los distintos abordajes normativos radicados en el cuerpo:

Mensaje del Ejecutivo (media sanción del Senado): propone el Régimen Integral de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. Apunta a anticipar escenarios de peligro extremo, articular las respuestas del Estado, hacer vinculantes los protocolos de evaluación de riesgo y establecer la obligatoriedad en el uso de dispositivos duales (tobilleras).

Proyecto de Celia Arena: iniciativa enfocada en la consolidación de redes de atención territorial y recursos presupuestarios.

Proyecto de Lucila Deponti: propuesta legislativa centrada en el fortalecimiento institucional de los equipos interdisciplinarios y la asistencia económica directa a las víctimas.

Proyecto de Claudia Balagué: pedido de declaración formal de la emergencia provincial en violencia de género, con asignación prioritaria de partidas y contratación acelerada de personal especializado.

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La postergación del debate en Diputados se produce en un contexto de fuerte sensibilidad política e institucional.

De hecho, durante la sesión hubo fuertes contrapuntos entre diputadas del oficialismo y la oposición.

Un día antes de la sesión, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), las funcionarias de la Casa Gris Virginia Coudannes, Andrea Travaini y Georgina Orciani expusieron las estadísticas oficiales de 2026 (26 femicidios y 2.993 llamadas recibidas en la Guardia Provincial) y cuestionaron con dureza al Poder Judicial por la baja aplicación de las tobilleras duales (solo 54 activas sobre 200 disponibles).

Sin fecha de dictamen ni acuerdo en la redacción final, los expedientes continuarán en el ámbito de comisiones a la espera de nuevas convocatorias.

La sesión de este jueves

En tanto, la Cámara baja provincial aprobó con modificaciones el tratamiento conjunto de tres proyectos de ley destinados a reglamentar los mecanismos de participación ciudadana y democracia semidirecta consagrados en la reforma constitucional de 2025.

Al haberse introducido cambios sobre el texto venido en revisión desde el Senado, el expediente regresa ahora a la Cámara alta para su sanción definitiva.