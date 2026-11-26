Un ciclista de 28 años murió este jueves tras ser embestido por un automóvil que circulaba a alta velocidad por bulevar Avellaneda al 3300. Tras el impacto, el conductor del vehículo escapó del lugar y continúa prófugo.
El siniestro ocurrió en bulevar Avellaneda al 3300. Tras embestir al joven que se trasladaba en bicicleta, el conductor abandonó el vehículo y se dio a la fuga
Un ciclista de 28 años murió este jueves tras ser embestido por un automóvil que circulaba a alta velocidad por bulevar Avellaneda al 3300. Tras el impacto, el conductor del vehículo escapó del lugar y continúa prófugo.
El siniestro ocurrió a primeras horas de este jueves. Un hombre que conducía un Ford Focus impactó contra un joven que circulaba en bicicleta por el paseo central en sentido sur-norte. Luego de la embestida, el vehículo chocó contra un auto que esperaba su turno para doblar.
Tras el impacto, el ciclista salió despedido sobre la calzada y quedó inconsciente. Por su parte, el conductor del Ford Focus arrastró la bicicleta varios metros, chocó a otro automóvil y finalmente detuvo la marcha y abandonó el vehículo dándose a la fuga.
El joven ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con un traumatismo de cráneo grave y múltiples lesiones, y sufrió un paro cardiorrespiratorio que debió ser revertido mediante maniobras de reanimación. Horas después falleció en el nosocomio.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y el edil Fabrizio Fiatti defendieron el acuerdo alcanzado para aprobar la ordenanza