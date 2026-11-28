La experiencia puede complementarse con días de descanso en hoteles all inclusive en Bayahibe, destacando sus playas de arena clara y ambiente relajado

Con vuelos directos desde Rosario , la propuesta combina estadías en hoteles todo incluido, navegación a bordo del MSC Opera y días de descanso en las playas de Bayahibe , sin necesidad de visa estadounidense para el itinerario. El Caribe reúne todos los ingredientes para unas vacaciones soñadas: playas de arena blanca, aguas transparentes, clima tropical y una amplia oferta de hoteles frente al mar. Pero también existe otra manera de descubrirlo, que permite conocer diferentes islas durante un mismo viaje.

La propuesta combina vuelos directos desde Rosario a Punta Cana , en República Dominicana , operados por Arajet , con un crucero a bordo del MSC Opera, de MSC Cruceros. Así, los viajeros pueden evitar las conexiones en Estados Unidos y organizar unas vacaciones que integran navegación, recorridos por distintas islas y estadías en hoteles todo incluido .

El MSC Opera ofrece itinerarios con embarque en La Romana , República Dominicana, desde donde comienza una travesía por algunos de los destinos más atractivos de la región.

A bordo, la experiencia fusiona la comodidad de un hotel flotante con alternativas de entretenimiento y descanso. Restaurantes, bares, piscinas, espectáculos y actividades recreativas forman parte de los servicios disponibles para diferentes edades y preferencias. También hay espacios para relajarse y disfrutar del paisaje durante la navegación.

Desde Turismo Carey, Valentina D'Angelo, especialista en cruceros y destinos del Caribe, explica que los recorridos incluyen, según la fecha de salida, escalas en lugares como St. Martin, Antigua y Barbuda, Martinica y las Islas Vírgenes Británicas.

Cada parada, una experiencia diferente

Cada parada ofrece una experiencia diferente: playas de aguas cristalinas, pueblos de arquitectura colonial, mercados locales y paisajes tropicales permiten descubrir la diversidad cultural y natural de las islas. Las jornadas de navegación, en tanto, permiten aprovechar las instalaciones del barco, su gastronomía y las propuestas recreativas.

Esta modalidad resulta atractiva para parejas, familias y grupos de amigos que buscan alternar momentos de descanso con la oportunidad de conocer un destino diferente en cada escala, sin tener que cambiar de alojamiento.

Valentina D'Angelo es agente de viajes en el área de Ventas de Turismo Carey.

Bayahibe, unos días más frente al mar

La experiencia puede completarse con noches adicionales en Bayahibe, uno de los destinos de playa más atractivos de República Dominicana. Ubicada sobre la costa caribeña, esta localidad se distingue por sus aguas tranquilas, playas de arena clara y un ambiente relajado, ideal para disfrutar del sol y el mar.

Sumar una estadía antes o después del crucero permite conjugar la comodidad de un resort con servicios todo incluido y la posibilidad de recorrer diferentes islas. También ofrece tiempo para disfrutar de las playas dominicanas sin apuros.

Una alternativa sin pasar por Estados Unidos

Uno de los aspectos destacados de esta propuesta es que permite organizar el recorrido sin transitar por aeropuertos estadounidenses. Esto resulta especialmente interesante para quienes no cuentan con visa de ese país y buscan alternativas para conocer la región.

"Muchas personas asocian los cruceros por la zona con la necesidad de tener visa estadounidense, pero existen itinerarios que permiten descubrir islas maravillosas sin pasar por Estados Unidos", señala D'Angelo. Además, destaca que combinar la navegación con noches de playa en Bayahibe permite disfrutar del viaje desde el comienzo hasta el final.

Con vuelos desde Rosario, un crucero por distintas islas y días de descanso en República Dominicana, la propuesta de Turismo Carey reúne diferentes atractivos en unas mismas vacaciones.

Informes y reservas: Turismo Carey. Teléfono: 440-8260. Contacto: Valentina D'Angelo, [email protected]