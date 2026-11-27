El hecho ocurrió el 17 de noviembre pasado, en una cancha de fútbol de Cullen y Pellegrini. "Tenemos miedo de que nos baleen la casa", aseguraron

El complejo donde las familias de Santa Lucía disputaron el partido del que surgió la denuncia contra el policía.

Los martes por la noche, la familia Humere se reúne con vecinos del barrio Santa Lucía, donde viven, y juegan un picadito. El martes de la semana pasada no fue distinto. Estaban en el predio "De Media Cancha", de Cullen y Pellegrini, jugando con la familia Quintana. Son partidos de una hora sin medio tiempo y el costo de la cancha es de 40 mil pesos. "El partido se puso áspero, tiramos algunos empujones, algunas patadas y a no más de media hora de empezado los Quintana terminaron el partido. Uno de ellos sacó un arma y empezó a tirarnos. El que tiraba es policía ", dijo un integrante de la familia Humere y agregó: "Hicimos las denuncias pero no nos dan respuesta y tenemos miedo de que nos baleen la casa o algo así".

Según la declaracion y denuncia que hicieron a la División Judiciales, desde la familia Humere reconocieron a Andrés, un policia en actividad, como quien les disparó. Por otra parte, declararon que el agresor es actualmente policía en actividad .

Los Humere pensaron que la pelea había terminado en esa cancha, pero a los diez minutos la familia Quintana volvió al lugar y comenzaron nuevamente las agresiones. Si bien señalaron que quien presuntamente es policía no estaba con ese grupo, si " había dos policías más, todos de civil , aunque no sacaron armas". Esa noche la policía fue al lugar y les tomaron declaración a los Humere, los Quintana finalmente se habían ido.

Un día después, el miércoles 18 de noviembre, una brigada de Asuntos Internos tomó declaración y denuncia a la familia Humere . Les mostraron fotos para que reconocieran a los atacantes y, según contaron, les confirmaron que "en el grupo había al menos dos policías". Les dijeron que se quedaran tranquilos, que los iban a buscar.

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Al otro día, el jueves 19 de noviembre, un integrante de la familia Humere fue al Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Corrientes al 2100 y les dijeron que allí no había radicada denuncia alguna sobre el hecho. Entonces fue al Centro de Justicia Penal y le dijeron que debía ir a Jefatura o bien al CTD: "Les dije que del CTD me mandaron a Fiscalía y me dijeron que tenía que ir a Jefatura a hablar ¿Pero en Jefatura con quén iba a hablar? No me dieron ningún dato ni nada" aseveró el integrante de la familia.

El denunciante estuvo cinco horas esperando en el Centro de Justicia Penal antes de que finalmente apareciera la denuncia en una dependencia de Fiscalía. "La denuncia está, la acercó la gente de Asuntos Internos, pero de la seccional 17ª (donde habían hecho la primer denuncia) no mandaron nada", dijeron desde la familia atacada. Por otro lado, este jueves otro integrante de la familia se llegó a Fiscalía y preguntó "si había novedades" y le dijeron que el tema seguía en investigación y no les dieron las denuncias que ellos hicieron en la misma Fiscalía.

La denuncia de los presuntos damnificados

Policía denunciado

El denunciado es Andrés Q., un policía que, según declararon y denunciaron, fue quien con con su pistola 9 milímetros realizó ocho disparos contra los Humere. No acertó ningún tiro pero en la cancha, luego de golpes de puño y palos, quedaron tres personas heridas. En el lugar, la policía encontró tres vainas servidas. "Este hombre disparó ocho veces pero levantó las vainas", sostuvo un vecino que estuvo la noche del martes en la cancha.

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Según les dijeron a los Humere, una vez que los policías de Asuntos Internos les tomaron declaración era "como si hiciéramos la denuncia" y que iban a buscar a Andrés Q. Los cartuchos incautados por la policía son tres vainas servidas de calibre 9 milímetros, dos que tenían la inscripción PSF y la otra con FLB.

En Fiscalía les explicaron que "hay muchos Andrés Q. trabajando en la Policía, y no sabemos bien de qué agente se trata. El caso está en materia de investigación y cuando tengamos algo, los llamamos". Para concluir, desde la familia comentaron que les aseguraron que estaban "muy preocupados en el caso de que recibiéramos amenazas, pero nosotros tenemos miedo de que pase otra cosa, que nos tiroteen la casa o que quieran hacer algo malo".